Азиатские производители гаджетов представят новинки на выставке в Тайбэе

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Computex является платформой, где ведущие компании технологической индустрии демонстрируют свои инновационные продукты и проводят деловые переговоры. Здесь собираются представители различных секторов от потребительской электроники до информационных технологий, пишут Известия.
Российские дистрибьюторы и ритейлеры уже готовятся к появлению этих продуктов на отечественном рынке. Некоторые из них планируют начать продажу новинок уже через неделю после их общемирового релиза на выставке.