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Updated Сегодня, 12:12

Азиатские производители гаджетов представят новинки на выставке в Тайбэе

31 мая 2023, 12:10
С 30 мая по 2 июня в Тайбэе, столице Тайваня, пройдет Computex 2023 — крупнейшая в Азии выставка гаджетов и технологий.

Computex является платформой, где ведущие компании технологической индустрии демонстрируют свои инновационные продукты и проводят деловые переговоры. Здесь собираются представители различных секторов от потребительской электроники до информационных технологий, пишут Известия.

Российские дистрибьюторы и ритейлеры уже готовятся к появлению этих продуктов на отечественном рынке. Некоторые из них планируют начать продажу новинок уже через неделю после их общемирового релиза на выставке.

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