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Житель Тюмени похитил велосипеды на сотни тысяч рублей

30 мая 2023, 10:21
Фото: 1MI

Тюменец похищал велосипеды из подъездов жилых домов и у курьеров

Почти 20 велосипедов украл тюменец из подъездов жилых домов и у курьеров по доставке еды. По данным МВД, ущерб от его действий составил сотни тысяч рублей.

Он сдавал их в комиссионные магазины, свою вину он признал.

«В Тюмени оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в кражах велосипедов на сумму свыше 200 тысяч рублей. В частности, подозреваемый высматривал курьеров по доставке еды, которые парковали свои велосипеды во дворах и поднимались к заказчикам», — отмечает Telegram-канал «МВД Медиа».

Ранее «Наш город» сообщал, что 21 мая сервис по прокату велосипедов Lucki Bike приостановил работу в Тюмени.

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#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Александр Мязин#Велосипед
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