Житель Тюмени похитил велосипеды на сотни тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Он сдавал их в комиссионные магазины, свою вину он признал.
«В Тюмени оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в кражах велосипедов на сумму свыше 200 тысяч рублей. В частности, подозреваемый высматривал курьеров по доставке еды, которые парковали свои велосипеды во дворах и поднимались к заказчикам», — отмечает Telegram-канал «МВД Медиа».
Ранее «Наш город» сообщал, что 21 мая сервис по прокату велосипедов Lucki Bike приостановил работу в Тюмени.