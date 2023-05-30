Зачем «Стране Девелопмент» мемолог и роботы для котиков: топ-вакансий от застройщика

Маркетинговый шпион, IT-маг, ChatGPT-мемолог и еще несколько нестандартных вакансий опубликованы на популярном для поиска работы ресурсе hh.ru. За качественное выполнение работы компания обещает: «реальные нереальные деньги за особо смешные мемы», «скидки на покупку квартиры в ЖК, спроектированном вами», «никакого дресс-кода — мы любим вас и в тапочках» (применены выдержки из вакансий).