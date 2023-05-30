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Зачем «Стране Девелопмент» мемолог и роботы для котиков: топ-вакансий от застройщика

30 мая 2023, 08:20
Фото: «Страна Девелопмент»
Крупный федеральный застройщик «Страна Девелопмент» ищет в Тюмени специалистов с необычным функционалом.

Маркетинговый шпион, IT-маг, ChatGPT-мемолог и еще несколько нестандартных вакансий опубликованы на популярном для поиска работы ресурсе hh.ru. За качественное выполнение работы компания обещает: «реальные нереальные деньги за особо смешные мемы», «скидки на покупку квартиры в ЖК, спроектированном вами», «никакого дресс-кода — мы любим вас и в тапочках» (применены выдержки из вакансий).

Видео: «Страна Девелопмент»

Функционал требующихся специалистов такой же нестандартный, как и названия профессий. От соискателей ждут идей, как создать телепорт из дома в ТЦ, как повысить эффективность сотрудников качественными мемами, а также как разработать робота, который накормит кота.

По словам представителей застройщика — самыми популярными вакансиями стали ChatGPT-мемолог и рекордсмен-строитель. На третьем месте по отклику — должность безумного реализатора.

Фото: «Страна Девелопмент»

Диджитализация — один из основных векторов развития компании. «Страна» активно внедряет цифровые решения и в сами проекты — жилые комплексы, и в работу специалистов: от строителей до маркетологов.

Опубликованные вакансии — это нешаблонный формат, показывающий каким мы видим город будущего и сотрудников, которые будут его строить и продвигать. Таким образом привлекаем именно тех кандидатов, которые готовы создавать эти города. Мы динамично развиваемся, поэтому всегда находимся в поиске профессионалов, — отметили в пресс-службе застройщика.

По сравнению с маем 2021 года штат компании вырос на 200%. Компания продолжает расширять количество новых проектов и свою географию присутствия. Сейчас застройщик возводит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В начале года «Страна» анонсировала выход в город Новосибирск.

Видео: «Страна Девелопмент»

ГК «Страна Девелопмент» — федеральный застройщик родом из Тюмени. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек.

«Страна» — лидер Тюменской области по объемам текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

Реклама. ООО СЗ «Страна-Эталон», strana.com.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Вакансии#Вакансия#Тюменская область#Видео
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