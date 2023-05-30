Волонтеры помогут военкоматам в Тюмени с набором контрактников

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
По данным информцентра правительства Тюменской области, специально для участников нового направления Всероссийского движения взаимопомощи организовали обучение.
«Волонтеры помогут организовать первичный фильтр на пункте отбора. За последние два месяца у нас сильно увеличился поток потенциальных военнослужащих», - отметил начальник пункта отбора на военную службу в Тюмени Алексей Колчин.
Пять человек будут работать ежедневно с 31 мая до 15 часов на улице Республики, 2, в Тюмени. Здесь расположен пункт отбора на военную службу.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюменской области Данил Марделло погиб в ходе СВО. У него остались жена и дочь.