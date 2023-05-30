nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Изображение материала

Волонтеры помогут военкоматам в Тюмени с набором контрактников

30 мая 2023, 12:30
Фото: 1MI

У пункта отбора на военную службу в Тюмени на Республики будут работать волонтеры

В областной столице волонтёры будут помогать консультировать тюменцев по вопросам приема на службу по контракту. Это связанно с ростом потока потенциальных военнослужащих.

По данным информцентра правительства Тюменской области, специально для участников нового направления Всероссийского движения взаимопомощи организовали обучение.

«Волонтеры помогут организовать первичный фильтр на пункте отбора. За последние два месяца у нас сильно увеличился поток потенциальных военнослужащих», - отметил начальник пункта отбора на военную службу в Тюмени Алексей Колчин.

Пять человек будут работать ежедневно с 31 мая до 15 часов на улице Республики, 2, в Тюмени. Здесь расположен пункт отбора на военную службу.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюменской области Данил Марделло погиб в ходе СВО. У него остались жена и дочь.

Читайте также:
Тюменский военный погиб в ходе СВО. У него остались жена и дочь
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Призыв
Подпишитесь
«Капля в море»: «Дочка» компании «Арсиб» задолжала налоговой почти миллиард рублей
Сегодня, 07:31
Аномальная 30-градусная жара продлится в Тюмени неделю
Сегодня, 03:35
В Тюмени с моста Челюскинцев в реку упали мужчина и девушка. Их тела ищут водолазы
Сегодня, 04:14
Цены на китайские автомобили в Тюмени вырастут. Почему?
Сегодня, 03:56
«Ребенок пропал?»: бабушка не может добиться объявления внучки в розыск
Вчера, 06:51
«Бросили на дороге умирать»: силовики отказываются расследовать загадочную смерть
Вчера, 11:28