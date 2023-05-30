Водитель из Тюмени заплатит 600 тысяч рублей. Он сбил женщину на пешеходном переходе

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице увеличилось число ДТП с детьми на самокатах. На данный момент в городе установилась относительно тёплая погода и дети активно гуляют на улице. Автолюбителей призывают быть внимательными. Двенадцатилетний школьник попал под колеса автомобиля «Хендэ» в селе Ембаево Тюменского района, об этом стало известно 16 мая. Пешеход передвигался на самокате, водитель по неизвестным причинам не пропустил его. В итоге мальчик получил травму ноги. 15 мая сразу две школьницы попали под колеса автомобилей в Тюменской области. Одной из пострадавших стала 14-летняя девочка по улице Геологоразведчиков в Тюмени. Другую 10-летнюю школьницу сбили в селе Казанском по улице Ленина. Известно, что десятилетняя девочка попала под колеса автомобиля «Лада» по пути в магазин: 28-летний водитель не пропустил её на переходе. По предварительной информации, ребёнок получил травму ноги.