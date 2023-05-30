Водитель из Тюмени заплатит 600 тысяч рублей. Он сбил женщину на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По данным прокуратуры Тюменской области, он признан виновным по уголовному делу по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.
«26 сентября 2021 года обвиняемый, не имея права управления транспортным средством, двигался по автодороге в г. Тюмени на автомобиле «RENAULT SR» со скоростью, не обеспечивающей возможность контроля за движением, выехал на пешеходный переход и совершил наезд на движущуюся по нему 59-летнюю женщину, причинив ее здоровью тяжкий вред», - сообщает прокуратура Тюменской области.
По иску прокурора с подсудимого взыскали 600 тысяч рублей для компенсации морального вреда потерпевшей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице увеличилось число ДТП с детьми на самокатах. На данный момент в городе установилась относительно тёплая погода и дети активно гуляют на улице. Автолюбителей призывают быть внимательными. Двенадцатилетний школьник попал под колеса автомобиля «Хендэ» в селе Ембаево Тюменского района, об этом стало известно 16 мая. Пешеход передвигался на самокате, водитель по неизвестным причинам не пропустил его. В итоге мальчик получил травму ноги. 15 мая сразу две школьницы попали под колеса автомобилей в Тюменской области. Одной из пострадавших стала 14-летняя девочка по улице Геологоразведчиков в Тюмени. Другую 10-летнюю школьницу сбили в селе Казанском по улице Ленина. Известно, что десятилетняя девочка попала под колеса автомобиля «Лада» по пути в магазин: 28-летний водитель не пропустил её на переходе. По предварительной информации, ребёнок получил травму ноги.