В тюменском селе Успенка снова может произойти пожар. Местные фермеры бросают участки

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В середине мая из села вывезли 38 машин мусора, здесь пострадали или сгорели десятки домов. По данным URA.RU, тюменские фермеры массово бросают свои земельные участки.
«На данный момент с начала года в разных районах Тюменской области зарастает сорняками 311 участков сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составляет 1278 гектаров», — отметила заместитель начальника отдела земельного надзора регионального Россельхознадзора Ирина Ямщикова.
Фермеры поясняют, что новую технику купить не могут, а старую нужно чинить. Поэтому хозяйства бросают земельные участки.
Ранее «Наш город» сообщал, что сотни построек сгорели в Тюменской области в этом месяце из-за лесных пожаров. В поселке Богандинский были разобраны сгоревшие конструкции на двух участках, вывезены одиннадцать автомобилей мусора.
Полностью уже завершены работы по разбору и вывозу мусора в Каскаре, где от ландшафтного пожара пострадали гаражи. С понедельника планируется разбор сгоревших конструкций в селе Салаирка. 3 мая во время пожара там сгорели четыре дома.
Более того, сейчас в регионе установилась жара, в областной столице с 31 мая по 3 июня ожидается сильный ветер. По данным синоптиков, возможны порывы до 14 метров в секунду. При этом жаркая погода сохранится. Днём синоптики обещают до + 33 градусов. Дождей в ближайшее время ждать не приходится, влажность около 40%. 31 мая в городе ожидаются порывы до 11 м/с, 1 июня уже до 13 метров в секунду. В субботу возможно до 14 м/с. Сильный ветер может стать одной из причин лесных пожаров.