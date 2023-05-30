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В тюменском селе Успенка снова может произойти пожар. Местные фермеры бросают участки

30 мая 2023, 12:15
Фото: 1MI

У села Успенка сельские поля зарастают сорняками. Тут может быть новый пожар

Поля около села Успенка зарастают сорняками. Местные фермеры не обрабатывают сотни гектаров земли, это может привести к новым пожарам.

В середине мая из села вывезли 38 машин мусора, здесь пострадали или сгорели десятки домов. По данным URA.RU, тюменские фермеры массово бросают свои земельные участки.

«На данный момент с начала года в разных районах Тюменской области зарастает сорняками 311 участков сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составляет 1278 гектаров», — отметила заместитель начальника отдела земельного надзора регионального Россельхознадзора Ирина Ямщикова.

Фермеры поясняют, что новую технику купить не могут, а старую нужно чинить. Поэтому хозяйства бросают земельные участки.

Ранее «Наш город» сообщал, что сотни построек сгорели в Тюменской области в этом месяце из-за лесных пожаров. В поселке Богандинский были разобраны сгоревшие конструкции на двух участках, вывезены одиннадцать автомобилей мусора.

Полностью уже завершены работы по разбору и вывозу мусора в Каскаре, где от ландшафтного пожара пострадали гаражи. С понедельника планируется разбор сгоревших конструкций в селе Салаирка. 3 мая во время пожара там сгорели четыре дома.

Более того, сейчас в регионе установилась жара, в областной столице с 31 мая по 3 июня ожидается сильный ветер. По данным синоптиков, возможны порывы до 14 метров в секунду. При этом жаркая погода сохранится. Днём синоптики обещают до + 33 градусов. Дождей в ближайшее время ждать не приходится, влажность около 40%. 31 мая в городе ожидаются порывы до 11 м/с, 1 июня уже до 13 метров в секунду. В субботу возможно до 14 м/с. Сильный ветер может стать одной из причин лесных пожаров.

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#Общество#Пожар#Деньги#Работа#Погода#Александр Мязин
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