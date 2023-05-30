В тюменском селе Успенка снова может произойти пожар. Местные фермеры бросают участки

Более того, сейчас в регионе установилась жара, в областной столице с 31 мая по 3 июня ожидается сильный ветер. По данным синоптиков, возможны порывы до 14 метров в секунду. При этом жаркая погода сохранится. Днём синоптики обещают до + 33 градусов. Дождей в ближайшее время ждать не приходится, влажность около 40%. 31 мая в городе ожидаются порывы до 11 м/с, 1 июня уже до 13 метров в секунду. В субботу возможно до 14 м/с. Сильный ветер может стать одной из причин лесных пожаров.