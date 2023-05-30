Уровень локализации грузовиков поколения К5 вырос до 70%

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
И даже несмотря на то, что ранее компания не заявляла о стопроцентной локализации, уже более двух тысяч комплектующих являются отечественными.
В компании подчеркивают, что сейчас локализация грузовиков поколения К5 составляет более 70%. Этот показатель даже выше среднего уровня автомобилестроения в мире, который составляет порядка 60%. В научно-техническом центре КАМАЗа указали, что некоторые компоненты пока не получается локализовать в России, поэтому предприятие приобретает их у дружественных стран. Это связано с необходимостью наработки собственных компетенций для создания качественной продукции. Об этом пишет inkazan.ru.
Более того, как утверждают в компании, сейчас ведется активная работа по наращиванию стопроцентной локализации производства и поиску поставщиков из дружественных стран.
Компания «КАМАЗ» уже представила список собственных компонентов для грузовиков К5. Это воздухозаборники, петли, стеклоподъемники, замки дверей, а также кронштейны рулевой колонки, подвеска кабины, сиденья, климатическая установка, стеклоочистители, люки и другие. Кроме этого, локализуются и детали для двигателя.
Если сравнивать с предыдущей версией грузовика, который оснащался компонентами из недружественных стран, новая версия имеет ряд улучшений. Так, период между техническим обслуживанием автомобиля увеличен со 120 до 150 тыс. км, снижен удельный расход топлива и уровень шума в кабине. Значимые улучшения коснулись приборной панели, а также размера экрана.