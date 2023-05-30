Уровень локализации грузовиков поколения К5 вырос до 70%

В компании подчеркивают, что сейчас локализация грузовиков поколения К5 составляет более 70%. Этот показатель даже выше среднего уровня автомобилестроения в мире, который составляет порядка 60%. В научно-техническом центре КАМАЗа указали, что некоторые компоненты пока не получается локализовать в России, поэтому предприятие приобретает их у дружественных стран. Это связано с необходимостью наработки собственных компетенций для создания качественной продукции. Об этом пишет inkazan.ru.