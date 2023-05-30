Убийца 75-летней Галины Шабалиной из Тюмени рассказал о подробностях трагедии. Видео

По данным расследования, утром 26 мая квартирант, находясь в съемной квартире, расположенной по улице Самарцева в городе Тюмени, во время проверки 75-летней собственницей жилья электросчетчиков, вооружился ножом и без причины нанес ей не менее семи ударов в область шеи и грудной клетки.