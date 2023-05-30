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Убийца 75-летней Галины Шабалиной из Тюмени рассказал о подробностях трагедии. Видео

30 мая 2023, 04:55
Фото: СУ СК России по Тюменской области

Жителю Тюмени предъявлено обвинение в убийстве 75-летней пенсионерки

Тюменские следователи раскрыли подробности убийства 75-летней пенсионерки Галины Шабалиной. Обвинение в убийстве пожилой женщины предъявлено 26-летнему мужчине, который снимал у нее квартиру.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, утром 26 мая квартирант, находясь в съемной квартире, расположенной по улице Самарцева в городе Тюмени, во время проверки 75-летней собственницей жилья электросчетчиков, вооружился ножом и без причины нанес ей не менее семи ударов в область шеи и грудной клетки.

После этого он выбросил мобильный телефон и вещи пожилой женщины в мусорный бак и улетел в Салехард. Там он был задержан силовиками по подозрению в убийстве.

В ходе допроса мужчина признался в преступлении и рассказал следователю об обстоятельствах произошедшей трагедии, сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете.

Ранее «Наш Город» писал, что поиски пропавшей 75-летней Галины Шабалиной велись с пятницы, 26 мая. В субботу ночью волонтеры сообщили, что поиски тюменки прекращены. Позже стало известно, что Галину Шабалину убили.

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