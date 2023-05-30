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Тюменцы возмущены: местные жители выбрасывают мусор и выливают воду из окон

30 мая 2023, 16:26
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают, что местные жители выбрасывают мусор из окон в разных районах

В районе Маяка местные жители выбрасывают мусор и выливают воду из окон домов на прохожих. Оказалось, что подобное происходит не только в этом месте…
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Сегодня анонимный подписчик паблика «ЧС Тюмень» рассказал, что в доме на улице Волгоградская, 70, тюменцы выбрасывают мусор и выливают воду прямо из окон своего дома.

В комментариях под постом тюменцы сообщили, что по улице Энергетиков, 44 а, Олимпиской, а также в пансионатах на Республики в районе завода «Электрон» — аналогичная ситуация.

Ранее «Наш город» писал, что местная жительница по улице Республики, 146, нередко кидает мебель и бытовой мусор с балкона.

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#Елена Чебоксарова#Маяк#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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