Тюменцы возмущены: местные жители выбрасывают мусор и выливают воду из окон

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Сегодня анонимный подписчик паблика «ЧС Тюмень» рассказал, что в доме на улице Волгоградская, 70, тюменцы выбрасывают мусор и выливают воду прямо из окон своего дома.
В комментариях под постом тюменцы сообщили, что по улице Энергетиков, 44 а, Олимпиской, а также в пансионатах на Республики в районе завода «Электрон» — аналогичная ситуация.
Ранее «Наш город» писал, что местная жительница по улице Республики, 146, нередко кидает мебель и бытовой мусор с балкона.