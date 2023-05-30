Тюменцы попали в сборник «100 подвигов обычных людей»

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Летом прошлого года девушка встретила в подъезде дома №5 н, а улице Обдорской мужчину, который сидел в оконной раме на 10-м этаже. Он собирался прыгать.
«Я очень испугалась, боялась издать лишний звук или сказать что-то не то. Но оставить его так тоже не могла. Поэтому старалась с ним спокойно говорить. Он объяснил, что поругался со своей девушкой. Я тогда сильно-сильно держала его за руку», — вспоминает Елена.
Она понимала, если мужчина прыгнет — ей не хватит сил его удержать. А потому его пришлось убалтывать, Елена стала говорить, что он еще молодой красивый мужчина и вся жизнь у него впереди. Так она смогла убедить его залезть обратно на лестничную клетку. Позже Бериева позвонила в полицию и сообщила об инциденте.
«Я думаю, что в таких ситуациях самое главное — сохранять спокойствие. Важно расположить человека к себе, отвлечь человека разговором от этих суицидальных мыслей. Самое сложное — побороть панику внутри себя и успокоиться. Но нужно стараться изо всех сил», — говорила «Нашему городу» Елена.
Валерий — младший оперуполномоченный уголовного розыска Ишиме, обычно он занимается расследованием преступлений, однако в конце декабря 2021 года ему довелось спасти человеку жизнь.
Поезд Красноярск — Москва прибыл на станцию Ишим с опозданием, в связи с чем остановку сократили, но не все пассажиры успели вернуться в вагоны. Будучи в панике, они стали пытаться запрыгнуть в поезд на ходу.
Тогда Валерий ринулся останавливать людей. Но один человек все же попытался прыгнуть, оступился и упал под поезд.
«Я понимал, что сейчас руку протяну, и человек меня затянет под поезд тоже. И уже не выбраться будет», — вспоминает Валерий.
Но переборов страх, мужчина лег, протянул упавшему руку и вытащил его на платформу. Тогда нога пассажира поезда уже истекала кровью. Мастерских сделал перетяжку и пострадавшего забрали врачи. Ногу удалось спасти.
Рост в 135 сантиметров не помешал мужчине добиться высот в российском шоу-бизнесе. Он снялся в главной роли в популярном сериале на телеканале СТС «По колено», который продюсировали музыкант Сергей Шнуров и медиаменеджер Тина Канделаки.
«В скором времени будет второй сезон телесериала „По колено“. Также я не собираюсь ни на секунду останавливать своё творчество в КВНовском направлении», — рассказывал артист.