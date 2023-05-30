Тюменцы попали в сборник «100 подвигов обычных людей»

Она понимала, если мужчина прыгнет — ей не хватит сил его удержать. А потому его пришлось убалтывать, Елена стала говорить, что он еще молодой красивый мужчина и вся жизнь у него впереди. Так она смогла убедить его залезть обратно на лестничную клетку. Позже Бериева позвонила в полицию и сообщила об инциденте.