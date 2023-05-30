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Тюменского судью хотят повысить в должности с переводом в другой город

30 мая 2023, 02:08
Фото: 1MI

Судья тюменского арбитражного суда стала главным кандидатом на перевод в Омск

По итогам шестого заседания Высшей квалификационной коллегии судей Марину Целых рекомендовали перевести в Восьмой арбитражный апелляционный суд в Омске.
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Суд

ВККС России рассмотрела заявления всех кандидатов на вакантные места судей и руководителей арбитражных судов и, как указано в пресс-релиззе коллегии, Целых могут повысить в должности. В таком случае она переедет работать в Омск.

Напомним, что Марина Целых занимает должность судьи в областном арбитражном суде с 2016 года.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские полицейские превысили свои полномочия. Однако, по решению суда, на время следствия они будут находиться на свободе.

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#Елена Чебоксарова#Суд#Арбитражный суд#Судья#Общество#Новости тюмени
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