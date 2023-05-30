Тюменского судью хотят повысить в должности с переводом в другой город

Posted Сегодня, 02:08
Published Сегодня, 02:08
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
ВККС России рассмотрела заявления всех кандидатов на вакантные места судей и руководителей арбитражных судов и, как указано в пресс-релиззе коллегии, Целых могут повысить в должности. В таком случае она переедет работать в Омск.
Напомним, что Марина Целых занимает должность судьи в областном арбитражном суде с 2016 года.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские полицейские превысили свои полномочия. Однако, по решению суда, на время следствия они будут находиться на свободе.