Тюменский кампус на Мельникайте, ищут упавших в Туру людей, миллиард «Арсиба»

Крупной компании «Арсиб», которая славится «бизнесом на банкротстве», оставляют все меньше пространства для маневра. На данный момент в отношении ООО «Энки Строй» процедуру наблюдения.Налоговые органы требуют признать компанию банкротом в связи с задолженностью в федеральный бюджет в 964 млн рублей. Теперь ООО «Энки Строй» 4 месяца будет находиться под наблюдением. Если раньше компания «Арсиб» была процветающей и успешно развивала бизнес по своему «бизнес-плану», то с 2018 года владельцам бизнеса это дается крайне тяжело и создается впечатление, что вскоре весь холдинг будет ликвидирован.