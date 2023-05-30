Тюменский кампус на Мельникайте, ищут упавших в Туру людей, миллиард «Арсиба»

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
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Updated Сегодня, 17:52
Тюменский кампус будет построен на ул. Мельникайте.
Кампус построят на участке в 182 гектара. Ожидается, что все работы завершат до 2030 года.
В перспективе на участке возведут четыре здания общежитий общей вместимостью 4 тысячи 160 места, гостиницу на 120 мест, технопарк площадью 11 тысяч квадратных метров, конгресс-центр.
Тюменские водолазы ищут упавших в Туру людей.
Более 9 часов водолазы ТОСЭР работают в районе моста Челюскинцев. Они смогли найти тело мужчины, который упал с моста сегодня рано утром. Специалисты продолжают искать девушку. В настоящее время поисковые работы на месте трагедии продолжаются.
«Дочка» компании «Арсиб» задолжала налоговой почти миллиард рублей.
Крупной компании «Арсиб», которая славится «бизнесом на банкротстве», оставляют все меньше пространства для маневра. На данный момент в отношении ООО «Энки Строй» процедуру наблюдения.Налоговые органы требуют признать компанию банкротом в связи с задолженностью в федеральный бюджет в 964 млн рублей. Теперь ООО «Энки Строй» 4 месяца будет находиться под наблюдением. Если раньше компания «Арсиб» была процветающей и успешно развивала бизнес по своему «бизнес-плану», то с 2018 года владельцам бизнеса это дается крайне тяжело и создается впечатление, что вскоре весь холдинг будет ликвидирован.
В прошлом году ООО «УК «Арсиб Холдинг Групп» задекларировала доход в 59 млн рублей. Чистые активы -104,8 млн рублей.
Между тем многие лица, причастные к холдингу в 2022 году уверенно попали в рейтинг богачей. В суд с иском обратились УФНС, налоговики просили привлечь к субсидиарной ответственности Степаняна Грайра, Нерсисян Вардитер и общество с ограниченной ответственностью «Энки Строй» по обязательствам ООО «Металлоптторг» в пользу УФНС в размере 20 126 978 рублей. Однако позже ходатайство Степаняна о снятии ареста было удовлетворено.