Тюменские водители нарушили ПДД 200 тысяч раз

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Сотрудники ГИБДД отмечают, что жители региона и водители транзитного транспорта стали чаще превышать разрешенную скорость на федеральных трассах. С началом летнего периода случаи нарушения скоростного режима участились, сообщил заместитель начальника ЦАФАП ГИБДД Александр Прокопенко.
Кроме того, более 5 тысяч раз тюменцы проехали перекрестки на запрещающее сигналы светофоров. Каждый третий совершил такое грубое нарушение ПДД повторно в течение года. Размер штраф за данное нарушение составляет 5 тысяч рублей, напоминают в ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два грузовика. Водитель одной из фур погиб, второй был госпитализирован.