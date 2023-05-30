Тюменские водители нарушили ПДД 200 тысяч раз

Кроме того, более 5 тысяч раз тюменцы проехали перекрестки на запрещающее сигналы светофоров. Каждый третий совершил такое грубое нарушение ПДД повторно в течение года. Размер штраф за данное нарушение составляет 5 тысяч рублей, напоминают в ГИБДД.