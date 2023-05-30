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Тюменские водители нарушили ПДД 200 тысяч раз

30 мая 2023, 06:36
Фото: 1MI

Тюменцы нарушили ПДД с начала года 200 тысяч раз

Около 200 тысяч нарушений правил дорожного движения зафиксировали с начала года камеры на дорогах Тюменской области. Более 175 тысяч из них — превышение скорости автовладельцами.
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Тюмень

Сотрудники ГИБДД отмечают, что жители региона и водители транзитного транспорта стали чаще превышать разрешенную скорость на федеральных трассах. С началом летнего периода случаи нарушения скоростного режима участились, сообщил заместитель начальника ЦАФАП ГИБДД Александр Прокопенко.

Кроме того, более 5 тысяч раз тюменцы проехали перекрестки на запрещающее сигналы светофоров. Каждый третий совершил такое грубое нарушение ПДД повторно в течение года. Размер штраф за данное нарушение составляет 5 тысяч рублей, напоминают в ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два грузовика. Водитель одной из фур погиб, второй был госпитализирован.

#Общество#Новости тюмени#ПДД#Нарушения ПДД#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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