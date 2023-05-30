Цены обновились: самый доступный отдых для тюменцев в Сочи, Абхазии и Турции

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
По данным агентства «Fun&Sun», автобусные туры в Санкт-Петербург на неделю стоят от 23 тысяч рублей. В Абхазии тюменцам можно отдохнуть за 30 тысяч, в Сочи за 32 тысячи (трёхзвёздочный отель на 6 дней).
Самый недорогой тур в Турцию можно взять с вылетом из Екатеринбурга за 45 тысяч рублей с человека (отель 4 звезды на неделю).
Ранее «Наш город» сообщал, что в новом летнем сезоне для россиян открыты 8 зарубежных направлений. В этом году рынок может вырасти на 20%.