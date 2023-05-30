Цены обновились: самый доступный отдых для тюменцев в Сочи, Абхазии и Турции

По данным агентства «Fun&Sun», автобусные туры в Санкт-Петербург на неделю стоят от 23 тысяч рублей. В Абхазии тюменцам можно отдохнуть за 30 тысяч, в Сочи за 32 тысячи (трёхзвёздочный отель на 6 дней).