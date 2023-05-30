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Цены обновились: самый доступный отдых для тюменцев в Сочи, Абхазии и Турции

30 мая 2023, 10:41
Фото: 1MI

Самыми недорогими направлениями для отдыха из Тюмени стали Сочи и Абхазия

Для жителей Тюмени самыми недорогими туристическими направлениями стали Сочи, Турция, Абхазия и Санкт-Петербург. В другие страны лучше вылетать из Екатеринбурга.

По данным агентства «Fun&Sun», автобусные туры в Санкт-Петербург на неделю стоят от 23 тысяч рублей. В Абхазии тюменцам можно отдохнуть за 30 тысяч, в Сочи за 32 тысячи (трёхзвёздочный отель на 6 дней).

Самый недорогой тур в Турцию можно взять с вылетом из Екатеринбурга за 45 тысяч рублей с человека (отель 4 звезды на неделю).

Ранее «Наш город» сообщал, что в новом летнем сезоне для россиян открыты 8 зарубежных направлений. В этом году рынок может вырасти на 20%.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Отпуск
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