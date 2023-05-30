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Published Сегодня, 15:44

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Теперь с должниками будут общаться вежливо: за это обещают 45 тысяч рублей

30 мая 2023, 15:44
Фото: 1MI

Банку «Тинькофф» срочно нужны вежливые коллекторы в Тюмени

Банк «Тинькофф» находится в поиске операторов, способных не замечать негатив и максимально корректно общаться с заёмщиками.

Среди прочих требований к кандидатам на должность оператора позднего взыскания предъявляются высокая стрессоустойчивость, умение аргументировать свою позицию, чёткая и грамотная речь, а также взоможность работать как минимум 5 дней в неделю по 8 часов на удаленке. Выбрать рабочий график можно самостоятельно: любой промежуток времени с 4 утра до 11 вечера по Москве.

Такая вакансия размещена на сайте hh.ru.

Операторам обещают платить от 45 тысяч рублей. Правда, зарплата будет зависеть от количества отработанных часов и суммы, которую удастся взыскать с заёмщиков.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ищут продавцов мороженого для работы на базе отдыха «Верхний бор», а также в торговых центрах за 5 тысяч рублей в день.

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#Елена Чебоксарова#Тинькофф#Операторы связи#Вакансия#Коллекторы#Общество#Новости тюмени
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