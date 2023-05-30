Теперь с должниками будут общаться вежливо: за это обещают 45 тысяч рублей

Среди прочих требований к кандидатам на должность оператора позднего взыскания предъявляются высокая стрессоустойчивость, умение аргументировать свою позицию, чёткая и грамотная речь, а также взоможность работать как минимум 5 дней в неделю по 8 часов на удаленке. Выбрать рабочий график можно самостоятельно: любой промежуток времени с 4 утра до 11 вечера по Москве.