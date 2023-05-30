Стало известно, где построят межвузовский кампус в Тюмени

В перспективе на участке возведут четыре здания общежитий общей вместимостью 4 тысячи 160 места, гостиницу на 120 мест, технопарк площадью 11 тысяч квадратных метров, конгресс-центр, многофункциональный спортивный центр площадью более 31,5 тысяч «квадратов», учебно-лабораторный корпус и центр поддержки и развития талантливой молодежи.