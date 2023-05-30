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Стало известно, где построят межвузовский кампус в Тюмени

30 мая 2023, 07:55
Фото: Минобрнауки России

Тюменские власти выбрали место для межвузовского кампуса

Тюменские власти определились с выбором места, где будет построен межвузовский кампус мирового уровня. Объект планируют разметить в районе улицы Мельникайте, рядом с лесопарком им. Гагарина.

Соответствующая информация содержатся в распоряжении Главного управления строительства Тюменской области, опубликованном на портале регионального правительства.

Общая площадь земельного участка, на котором будет построен студенческий кампус составит 182 гектара, более 26 гектаров займут объекты капитального строительства. Работы по строительству будут завершены до 2030 года.

В перспективе на участке возведут четыре здания общежитий общей вместимостью 4 тысячи 160 места, гостиницу на 120 мест, технопарк площадью 11 тысяч квадратных метров, конгресс-центр, многофункциональный спортивный центр площадью более 31,5 тысяч «квадратов», учебно-лабораторный корпус и центр поддержки и развития талантливой молодежи.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что межвузовский кампус в Тюмени будет построен в течение пяти лет.

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