Сегодня в Тюмени будет жарко: штормового ветра и дождя не обещают

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
В дневные часы сегодня будет на 6 градусов холоднее, чем вчера. По информации сервиса «Яндекс.Погода», с обеда столбики термометров поднимутся до + 27 градусов. Вечером тоже будет тепло — ожидается + 25 градусов, а вот ночью похолодает до + 15.
В течение дня прогнозируют слабый северо-западный ветер с максимальной скоростью 4,4 м/с.
Ранее «Наш город» писал, что сегодня в Тюменской области ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер, порывы которого могут достичь 18 м/с. Однако в областной столице осадков не обещают.