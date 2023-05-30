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Сегодня в Тюмени будет жарко: штормового ветра и дождя не обещают

30 мая 2023, 01:28
Фото: 1MI

Ясная погода и + 27 градусов ожидается в Тюмени 30 мая

К 8.00 утра в областной столице ожидается солнце и + 23 градуса, по данным сервиса «Гисметео».

В дневные часы сегодня будет на 6 градусов холоднее, чем вчера. По информации сервиса «Яндекс.Погода», с обеда столбики термометров поднимутся до + 27 градусов. Вечером тоже будет тепло — ожидается + 25 градусов, а вот ночью похолодает до + 15.

В течение дня прогнозируют слабый северо-западный ветер с максимальной скоростью 4,4 м/с.

Ранее «Наш город» писал, что сегодня в Тюменской области ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер, порывы которого могут достичь 18 м/с. Однако в областной столице осадков не обещают.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Синоптики#Осадки#Жара#Погодные условия#Общество#Новости тюмени
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