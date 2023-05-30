Сегодня в Тюмени будет жарко: штормового ветра и дождя не обещают

В дневные часы сегодня будет на 6 градусов холоднее, чем вчера. По информации сервиса «Яндекс.Погода», с обеда столбики термометров поднимутся до + 27 градусов. Вечером тоже будет тепло — ожидается + 25 градусов, а вот ночью похолодает до + 15.