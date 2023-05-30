Под Тюменью водитель Lada сбила лося. Животное погибло, водитель получила травмы

По данным Госохотдепартамента, за минувшую неделю в Тюменской области произошло шесть ДТП с участием диких животных. 25 мая в Тюменском районе, на 64-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск водитель сбил самца лося и скрылся с места происшествия.