Под Тюменью водитель Lada сбила лося. Животное погибло, водитель получила травмы

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:15
Животное выбежало на дорогу, а водитель легковушки, женщина 1981 года рождения, не успела вовремя отреагировать. В результате аварии, лось погиб, водитель получила травмы, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
По данным Госохотдепартамента, за минувшую неделю в Тюменской области произошло шесть ДТП с участием диких животных. 25 мая в Тюменском районе, на 64-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск водитель сбил самца лося и скрылся с места происшествия.
27 мая 40-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда и на 66-м километре автодороги Аромашево — Вагай произошли две аналогичных аварии. В обоих случаях животные погибли.
28 мая в Исетском районе на территории закрепленных охотничьих угодий под колеса попала косуля сибирская. В этот же день на 448-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск был сбит медведь.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменские водители с начала года около 200 тысяч раз нарушили правила дорожного движения. Большая часть нарушений — превышение скоростного режима на федеральных трассах.