Остались два банка в России, где можно открыть накопительные счета в долларах и евро

В России остались всего два банка, которые предлагают открытие накопительных счетов в долларах и евро. В то же время ещё шесть банков продолжают предлагать возможность оформления депозитов в западных валютах.