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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Остались два банка в России, где можно открыть накопительные счета в долларах и евро

30 мая 2023, 09:18
В России остались всего два банка, которые предлагают открытие накопительных счетов в долларах и евро. В то же время ещё шесть банков продолжают предлагать возможность оформления депозитов в западных валютах.

Эта ситуация связана с тем, что российские кредитные организации начали избавляться от «токсичных» активов с весны 2022 года, после введения санкций в отношении некоторых из них, пишут Известия. Ужесточение регулирования со стороны Центрального банка России также повлияло на эти изменения. Банки столкнулись с низким спросом со стороны граждан на хранение долларов и евро в банках из-за низких ставок, комиссий и потенциальных рисков.

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