Остались два банка в России, где можно открыть накопительные счета в долларах и евро

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Эта ситуация связана с тем, что российские кредитные организации начали избавляться от «токсичных» активов с весны 2022 года, после введения санкций в отношении некоторых из них, пишут Известия. Ужесточение регулирования со стороны Центрального банка России также повлияло на эти изменения. Банки столкнулись с низким спросом со стороны граждан на хранение долларов и евро в банках из-за низких ставок, комиссий и потенциальных рисков.