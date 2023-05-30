Nordwind Airlines начала летать из Тюмени в Сочи

По данным аэропорта «Рощино», полеты в Сочи из Тюмени будут выполнять три раза в неделю — по понедельникам, средам и четвергам. Стоимость авиабилетов на южное направление начинается от 9 тысяч 817 рублей. Из Сочи в Тюмень можно улететь за 3 тысячи 97 рублей.