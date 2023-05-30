Nordwind Airlines начала летать из Тюмени в Сочи

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
По данным аэропорта «Рощино», полеты в Сочи из Тюмени будут выполнять три раза в неделю — по понедельникам, средам и четвергам. Стоимость авиабилетов на южное направление начинается от 9 тысяч 817 рублей. Из Сочи в Тюмень можно улететь за 3 тысячи 97 рублей.
Время в пути составит 3 часа 40 минут по направлению из Сочи в Тюмень и 4 часа и- Тюмени в Сочи.
Ранее «Наш Город» писал, что с 3 июня авиакомпания Utair откроет прямые вылеты в Бодрум (Турция). Вылеты будут выполнять по субботам. Ранее в Бодрум тюменцы могли улететь только с пересадками.