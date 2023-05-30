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Nordwind Airlines начала летать из Тюмени в Сочи

30 мая 2023, 05:19
Фото: 1MI

Nordwind Airlines запустила авиарейсы из Тюмени в Сочи

Авиакомпания Nordwind Airlines открыла прямые рейсы в Сочи из тюменского Рощино. Первый самолет Airbus А330-300 отправила на южный курорт накануне. Общая загрузка рейса составила 293 пассажира.
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Тюмень

По данным аэропорта «Рощино», полеты в Сочи из Тюмени будут выполнять три раза в неделю — по понедельникам, средам и четвергам. Стоимость авиабилетов на южное направление начинается от 9 тысяч 817 рублей. Из Сочи в Тюмень можно улететь за 3 тысячи 97 рублей.

Время в пути составит 3 часа 40 минут по направлению из Сочи в Тюмень и 4 часа и- Тюмени в Сочи.

Ранее «Наш Город» писал, что с 3 июня авиакомпания Utair откроет прямые вылеты в Бодрум (Турция). Вылеты будут выполнять по субботам. Ранее в Бодрум тюменцы могли улететь только с пересадками.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Самолеты#Авиакомпании#Авиабилеты#Сочи#Тюмень#Тюменская область
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