Молодые пары стали чаще гулять в парках Тюмени, теперь на них жалуются. Видео

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По данным паблика «ЧС Тюмень», на одну из пар пожаловались подписчики. Молодые люди «дурачились» на скамейке вечером на улице Севастопольской, обнимались, целовались. Не всем местным жителям это понравилось.
«На вид эта пара молодых людей абсолютно трезвая и дает себе отчет в своем поведении. Все бы ничего, но в этом парке гуляют дети и они все это видят», - отмечается в паблике «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что жара в + 30 градусов ожидает жителей города до конца этой недели.