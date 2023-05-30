Модульбанк предлагает бизнесу услугу по снятию блокировки с расчетных счетов онлайн

Как сообщает newsnn.ru, попасть под блокировку могут расчетные счета предпринимателей, которые часто отправляют или получают переводы от физических лиц или компаний. Перечень рекомендаций по проверке клиентов формирует Центральный банк РФ. Если ведение бизнеса имеет некоторые совпадения с этим списком, счета могут блокироваться без предупреждения. Например, счет может быть заморожен из-за чрезмерно частого снятия средств, поступлений значительных сумм от третьих лиц, переводов на счета физических лиц с последующим обналичиванием ими средств.