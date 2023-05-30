Модульбанк предлагает бизнесу услугу по снятию блокировки с расчетных счетов онлайн

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Как сообщает newsnn.ru, попасть под блокировку могут расчетные счета предпринимателей, которые часто отправляют или получают переводы от физических лиц или компаний. Перечень рекомендаций по проверке клиентов формирует Центральный банк РФ. Если ведение бизнеса имеет некоторые совпадения с этим списком, счета могут блокироваться без предупреждения. Например, счет может быть заморожен из-за чрезмерно частого снятия средств, поступлений значительных сумм от третьих лиц, переводов на счета физических лиц с последующим обналичиванием ими средств.
При этом под блокировку могут попасть и счета законопослушных предпринимателей. Так, глава одной из компаний пострадал от блокировки счета потому, что в его своевременно поданной декларации содержался неверный КПП. В некоторых случаях ошибки ИФНС вызваны тем, что бизнесмену вменяется уплата какого-то дополнительного налога.
Некоторые банки разработали собственные меры по выводу расчетных счетов компаний из-под блокировки. Так, Модульбанк проводит консультации для предпринимателей, которые пострадали от несправедливой заморозки расчетных счетов в любом российском банке. Сотрудники Модульбанка определяют, по какой причине произошла блокировка, и помогают справиться с такой проблемой оперативно.
Председатель правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что сейчас Центробанк вводит все больше механизмов оценки рисков для выявления сомнительных операций. Однако под блокировку по 115-ФЗ может попасть и честный бизнес. Из-за внушительного потока клиентов, некорректной работы комплаенс-систем, нехватки ресурсов на ручной разбор причин блокировок предпринимателям могут предложить просто закрыть заблокированный счет. На фоне таких ситуаций услуги по снятию блокировок набирают все большую популярность. А Модульбанк на основе полученного опыта создал собственную комплаенс-платформу.
Благодаря функционалу современных сервисов расчетные счета предпринимателей могут быть оперативно разблокированы, для этого бывает достаточно одного разговора с экспертом. Также специалисты могут посодействовать в том, чтобы перевести компанию из красной зоны «банковского светофора», где невозможно проведение большинства транзакций, в зеленую зону.
Ряд компаний гарантирует, что при соблюдении данных ими рекомендаций предприниматели смогут и вовсе избегать блокировок в будущем. Помимо этого, бизнесу предлагается воспользоваться специальными банковскими сервисами, например, предприниматель сможет заранее видеть риски работы с контрагентом, своевременно получая оповещения о том, что налоговая опубликовала информацию о приостановке или новых регистрационных действиях. Риск блокировки оценивается благодаря использованию набора специальных алгоритмов. Система учитывает более 300 параметров, различает типы и паттерны транзакций, анализирует специфику деятельности предпринимателя.