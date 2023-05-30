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«Капля в море»: «Дочка» компании «Арсиб» задолжала налоговой почти миллиард рублей

30 мая 2023, 07:31
Фото: 1MI
Тюменская компания задолжала налоговой почти миллиард рублей

Тюменская компания задолжала налоговой почти миллиард рублей

Крупной компании «Арсиб», которая славится «бизнесом на банкротстве», оставляют все меньше пространства для маневра. За огромные долги организации плотно взялись уполномоченные органы.
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Тюмень

Под наблюдением суда и налоговой

Арбитражный суд по ходатайству налоговой ввел в отношении ООО «Энки Строй» процедуру наблюдения. Ранее налоговики обратилась в суд с заявлением о признании дочерней компании холдинга «Арсиб» банкротом, в связи с задолженностью в федеральный бюджет, которая выросла до 964 556 318 рублей. Такая сумма для «Энки строй» внушительная, ведь за 2021 год организация задекларировала доходы в 1,4 млрд рублей. Налоги на тот же год составляли 4,2 млн рублей.

А эту сумму входит налог — 499 756 631 рублей, пени — 366 602 509 и штраф — 98 197 178. Налоговики уже направляли иски в адрес этой же фирмы о взыскании 20 млн рублей в связи с банкротством другой компании холдинга «Арсиб» — ООО «МеталлСтройТорг».

Сейчас в течение 4 месяцев компания будет находится под наблюдением для проведения анализа финансового состояния должника и определения возможности восстановления его платежеспособности. Об итогах будет известно в ходе судебного заседания, которое пройдет 20 сентября 2023 года. Но интересное другое.

Если раньше компания «Арсиб» была процветающей и успешно развивала бизнес по своему «бизнес-плану», то с 2018 года владельцам бизнеса это дается крайне тяжело и создается впечатление, что вскоре весь холдинг будет ликвидирован.

Ведь пока у управляемых компаний «Арсиба» проблемы, её гендиректор Левон Степанян продолжает жить обычной жизнью. Но выходит не очень. В прошлом году ООО «УК „Арсиб Холдинг Групп“ задекларировала доход в 59 млн рублей. Но и эту фирму подводят чистые активы — они составили -104,8 млн рублей.

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Конец эпохи «Арсиба»?

С одной стороны многие лица, причастные к холдингу в 2022 году уверенно попали в рейтинг богачей Тюменской области. Однако налоговики и прокуратура крепко взялись за весь холдинг и подали в арбитражный суд десятки исков.

Пока бизнесменам и бизнесвумен удается отбиваться от исков. Так, весной текущего года Вардитер Нерсисян и Грайру Степаняну (члены холдинга — прим. ред.) запретили отчуждать собственное имущество в счет погашения долга компании «Металлоптторг».

В суд с иском обратились УФНС, налоговики просили привлечь к субсидиарной ответственности Степаняна Грайра, Нерсисян Вардитер и общество с ограниченной ответственностью «Энки Строй» по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Металлоптторг» в пользу УФНС в размере 20 126 978 рублей.

Однако позже ходатайство Степаняна о снятии ареста было удовлетворено. О снятии запрета определенных действий в отношении Вардитер Нерсисян не сообщалось.

Попытки привлечь компании холдинга к ответственности многократно заканчивались провалом. Так по делу о банкротстве прибыльного ОАО «Тюменьмолоко» упоминалось о привлечении к ответственности: Товбиева Усамы, Габриеляна Андраника, Степаняна Грайра, Степаняна Серго, Степаняна Самвела, акционерного общества «Тюменьоблснабсбыт», общества с ограниченной ответственностью «Универсальный», Нерсисян Вардитер, общества ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Арсиб“ холдинг групп», Степаняна Левона. Все перечисленные имеют прямое отношение к холдингу «Арсиб».

Однако арестами счетов или банкротством компаний дело не закончилось, по итогу было принято решение — отстранить от исполнения обязанностей конкурсного управляющего открытого акционерного общества «Тюменьмолоко».

Причем судебные тяжбы по этому делу, вместе с апелляциями, затянулись на 4 года. Вероятно, это также может помогать компании держаться на плаву, несмотря на обилие претензий от налоговой службы.

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Банкротство — дело на годы

ООО «Упрснабсбыт», относящаяся к холдингу «Арсиб», сейчас также находится на стадии банкротства из-за крупных долгов еще с 2021 года. Конкурсным управляющим выбрана Оксана Улитина, она же стала инициатором разбирательств о субсидиарной ответственности по задолженностям в размере 459 млн 930 тысяч рублей.

У суда Улитина попросила принять срочные меры, а именно — наложение ареста на средства, поступающие на счета учредителей «Арсиба» Самвела и Серго Степанянов, бывших директоров ООО «Упрснабсбыта» Идриса Келоева, Андраника Габриеляна, Максима Дударева и других лиц.

Однако и это разбирательство еще не закончено, что позволяет компании держаться на плаву.

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