«Капля в море»: «Дочка» компании «Арсиб» задолжала налоговой почти миллиард рублей

Арбитражный суд по ходатайству налоговой ввел в отношении ООО «Энки Строй» процедуру наблюдения. Ранее налоговики обратилась в суд с заявлением о признании дочерней компании холдинга «Арсиб» банкротом, в связи с задолженностью в федеральный бюджет, которая выросла до 964 556 318 рублей. Такая сумма для «Энки строй» внушительная, ведь за 2021 год организация задекларировала доходы в 1,4 млрд рублей. Налоги на тот же год составляли 4,2 млн рублей.