«Капля в море»: «Дочка» компании «Арсиб» задолжала налоговой почти миллиард рублей

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Арбитражный суд по ходатайству налоговой ввел в отношении ООО «Энки Строй» процедуру наблюдения. Ранее налоговики обратилась в суд с заявлением о признании дочерней компании холдинга «Арсиб» банкротом, в связи с задолженностью в федеральный бюджет, которая выросла до 964 556 318 рублей. Такая сумма для «Энки строй» внушительная, ведь за 2021 год организация задекларировала доходы в 1,4 млрд рублей. Налоги на тот же год составляли 4,2 млн рублей.
А эту сумму входит налог — 499 756 631 рублей, пени — 366 602 509 и штраф — 98 197 178. Налоговики уже направляли иски в адрес этой же фирмы о взыскании 20 млн рублей в связи с банкротством другой компании холдинга «Арсиб» — ООО «МеталлСтройТорг».
Сейчас в течение 4 месяцев компания будет находится под наблюдением для проведения анализа финансового состояния должника и определения возможности восстановления его платежеспособности. Об итогах будет известно в ходе судебного заседания, которое пройдет 20 сентября 2023 года. Но интересное другое.
Если раньше компания «Арсиб» была процветающей и успешно развивала бизнес по своему «бизнес-плану», то с 2018 года владельцам бизнеса это дается крайне тяжело и создается впечатление, что вскоре весь холдинг будет ликвидирован.
Ведь пока у управляемых компаний «Арсиба» проблемы, её гендиректор Левон Степанян продолжает жить обычной жизнью. Но выходит не очень. В прошлом году ООО «УК „Арсиб Холдинг Групп“ задекларировала доход в 59 млн рублей. Но и эту фирму подводят чистые активы — они составили -104,8 млн рублей.
С одной стороны многие лица, причастные к холдингу в 2022 году уверенно попали в рейтинг богачей Тюменской области. Однако налоговики и прокуратура крепко взялись за весь холдинг и подали в арбитражный суд десятки исков.
Пока бизнесменам и бизнесвумен удается отбиваться от исков. Так, весной текущего года Вардитер Нерсисян и Грайру Степаняну (члены холдинга — прим. ред.) запретили отчуждать собственное имущество в счет погашения долга компании «Металлоптторг».
В суд с иском обратились УФНС, налоговики просили привлечь к субсидиарной ответственности Степаняна Грайра, Нерсисян Вардитер и общество с ограниченной ответственностью «Энки Строй» по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Металлоптторг» в пользу УФНС в размере 20 126 978 рублей.
Однако позже ходатайство Степаняна о снятии ареста было удовлетворено. О снятии запрета определенных действий в отношении Вардитер Нерсисян не сообщалось.
Попытки привлечь компании холдинга к ответственности многократно заканчивались провалом. Так по делу о банкротстве прибыльного ОАО «Тюменьмолоко» упоминалось о привлечении к ответственности: Товбиева Усамы, Габриеляна Андраника, Степаняна Грайра, Степаняна Серго, Степаняна Самвела, акционерного общества «Тюменьоблснабсбыт», общества с ограниченной ответственностью «Универсальный», Нерсисян Вардитер, общества ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Арсиб“ холдинг групп», Степаняна Левона. Все перечисленные имеют прямое отношение к холдингу «Арсиб».
Однако арестами счетов или банкротством компаний дело не закончилось, по итогу было принято решение — отстранить от исполнения обязанностей конкурсного управляющего открытого акционерного общества «Тюменьмолоко».
Причем судебные тяжбы по этому делу, вместе с апелляциями, затянулись на 4 года. Вероятно, это также может помогать компании держаться на плаву, несмотря на обилие претензий от налоговой службы.
ООО «Упрснабсбыт», относящаяся к холдингу «Арсиб», сейчас также находится на стадии банкротства из-за крупных долгов еще с 2021 года. Конкурсным управляющим выбрана Оксана Улитина, она же стала инициатором разбирательств о субсидиарной ответственности по задолженностям в размере 459 млн 930 тысяч рублей.
У суда Улитина попросила принять срочные меры, а именно — наложение ареста на средства, поступающие на счета учредителей «Арсиба» Самвела и Серго Степанянов, бывших директоров ООО «Упрснабсбыта» Идриса Келоева, Андраника Габриеляна, Максима Дударева и других лиц.
Однако и это разбирательство еще не закончено, что позволяет компании держаться на плаву.