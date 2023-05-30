Предпенсионеры в 2023 году могут пользоваться и налоговыми льготами, которые положены обычным пенсионерам. Для этого не нужно подавать заявление в ФНС. В частности, предпенсионер может выбрать любой из объектов недвижимости, чтобы получить освобождение от налога на имущество по нему: квартира, комната, дом, гараж либо хозяйственное строение, но только если его площадь не более 50 кв. м.