Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В Тюмени льготы предпенсионерам в 2023 году предоставляются в виде широкого спектра мер социальной поддержки от государства. Основание для их получения — справка из СФР, подтверждающая соответствующий статус.
Возраст, дающий право на отнесение к категории предпенсионеров, рассчитывается на основании года рождения гражданина в зависимости от пола. К примеру, жительницы Тюмени могут получить этот статус после 55 лет, мужчины — после 60 лет. В среднем предпенсионный возраст наступает на пять лет раньше, чем появляется стандартное право на получение страховой пенсии.
Так, в 2023 году в Тюмени получить статус предпенсионера могут женщины 1968 года рождения и старше. Что касается мужчин, то предпенсионный статус присваивается гражданам 1963 года рождения.
Для того чтобы получить статус предпенсионера в 2023 году, тюменцам необходимо соответствовать определенным условиям, а именно — иметь на счету достаточное количество пенсионных баллов и иметь соответствующий трудовой стаж.
В 2023 году для отнесения к предпенсионерам требуется соответствовать следующим критериям:
Отдельная категория — жители Тюмени, имеющие право выйти на пенсию раньше положенного срока. Это в том числе сотрудники опасных, вредных производств. В 2023 году они могут получать статус предпенсионера, ориентируясь на спецстаж, а также на выработку по нему, то есть досрочно.
Спецстаж также принимается в расчет и для работников сферы культуры, образования, медиков, офицеров. Для представителей таких профессий он варьируется в среднем от 20 до 30 лет.
Для получения статуса предпенсионера в 2023 году никакие документы не нужны — достаточно получить в СФР (Социальном фонде России) специальную справку. Ее может получить любой житель Тюмени, обратившись либо в МФЦ лично, либо через сайт «Госуслуги». Для того чтобы получить справку из СФР лично в МФЦ, необходимо иметь с собой паспорт. Можно обратиться в любой МФЦ по месту жительства.
Имея на руках справку из СФР, предпенсионер сможет подтвердить свой статус, достижение нужного возраста и факт отнесения к соответствующей категории. Желательно заказывать справку из СФР в МФЦ или на «Госуслугах» ежегодно, чтобы отслеживать статус и предупреждать какие-либо ошибки в расчетах.
Тюменцы в 2023 году могут получить справку из СФР (Социального фонда) по поводу своего предпенсионного статуса на сайте «Госуслуги» — это быстро и просто, однако необходимо быть зарегистрированными на этом сайте и иметь проверенный (подтвержденный) аккаунт.
Госуслуга, которая нужна, найдется в разделе «Пенсии». Далее для получения справки нужно будет перейти в соответствующий раздел — «Заказать выписку» и уточнить, для чего именно она оформляется: для предоставления в Федеральную налоговую службу (ФНС), в Центр занятости населения.
Информация, на основании которой будет сформирована и выдана справка, поступает в СФР автоматически из различных ведомств и госструктур.
Тюменцы, получившие в 2023 году статус предпенсионера, получают также возможность пользоваться теми видами поддержки от государства и льготами, которые становятся доступными после наступления пенсионного возраста. Это право гарантировано законом «О занятости населения».
В 2023 году в числе льгот, доступных предпенсионерам в Тюмени, — возможность получать повышенное пособие по безработице: 75% от среднего заработка за месяц на последнем месте работы. Кроме того, пособие по безработице предпенсионерам выплачивается дольше, если они встают на учет в центр занятости населения.
Часть своей накопительной пенсии граждане, получившие статус предпенсионеров, в 2023 году смогут получать в виде выплат, на пять лет раньше. Кроме того, появляется и право на обязательную долю в наследстве, на алименты от родственников, если гражданин нуждается в такой поддержке.
В 2023 году предпенсионеры в Тюмени могут бесплатно от центра занятости населения проходить курсы переквалификации, обучения. Кроме того, такие граждане защищены от увольнения без оснований. Также им предоставляются выходные дни (за счет работодателя) для прохождения диспансеризации.
Предпенсионеры в 2023 году могут пользоваться и налоговыми льготами, которые положены обычным пенсионерам. Для этого не нужно подавать заявление в ФНС. В частности, предпенсионер может выбрать любой из объектов недвижимости, чтобы получить освобождение от налога на имущество по нему: квартира, комната, дом, гараж либо хозяйственное строение, но только если его площадь не более 50 кв. м.
Предпенсионеры также освобождаются и от земельного налога, заявление в ФНС не нужно подавать и в этом случае. Налогом не облагается участок в собственности, площадь которого составляет шесть соток и менее. Если в собственности у пенсионера есть участок большей площади, налог за него платить придется, однако ФНС начислит его на метраж за вычетом шести соток.