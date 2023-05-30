Год без забот: в «Пятерочке» стартовала новая акция

«Пятерочка» уже не первый раз дает своим покупателям возможность стать обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. По итогам розыгрыша одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.