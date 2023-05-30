Гастрономический гайд по пермской кухне

По словам Алексея, мысль о подобном заведении зрела у него очень давно, но воплотилась в жизнь к юбилею Перми. Предприниматель отметил, что применение дикорастущих растений и создание из них полноценных блюд всё еще не раскрытое полностью направление, хотя оно активно развивается, в том числе и благодаря его стараниям.