Гастрономический гайд по пермской кухне

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Местные рестораторы также приготовились к юбилею, они могут накормить туристов и пермяков блюдами из пистиков и сладостями с историческим флёром.
В административный центр Прикамья туристов привлекают не только достопримечательности, хотя и их тут немало, но и возможность попробовать блюда коми-пермяцкой кухни, для которой характерно обильное использование дикорастущих растений.
Ресторатор Алексей Субботин в честь 300-летию родного города открыл кафе «Дикорос», в котором акцент делается именно на традиционных для местной кухни травах и растениях.
По словам Алексея, мысль о подобном заведении зрела у него очень давно, но воплотилась в жизнь к юбилею Перми. Предприниматель отметил, что применение дикорастущих растений и создание из них полноценных блюд всё еще не раскрытое полностью направление, хотя оно активно развивается, в том числе и благодаря его стараниям.
В качестве примера он привёл пистики — молодые побеги хвоща. Ещё несколько лет назад Субботин был чуть ли не единственным покупателем этой экзотики, но в последнее время на рынке они в дефиците, так как многие рестораны начали вводить в меню блюда с ними.
Фишкой «Дикороса» является экологичность. Здесь даже еду подают на одноразовых деревянных тарелках. Бизнесмен надеется, что его идея не только обогатит копилку гастрономических впечатлений пермяков и гостей города, но и послужит развитию Перми, как одного из туристических центров ПФО.
Владелец ресторана «Пермский» при отеле City Star Александр Гасенегер и его шеф Станислав Абрамов разработали дегустационный сет «Пермь вкусная». Сет состоит из 8 традиционных для края блюд. Даже их подача осуществляется с определённым символизмом — овальные блюда напоминают яйца ящеров пермского периода. Так учёные называют одну из геологических эпох, длившуюся около 50 млн лет. Для неё было характерно видовое разнообразие флоры и фауны.
Взрослым в ресторане предложат продегустировать настойки собственного приготовления, а малыши могут отведать кекс из черёмуховой муки, сделанный по древнему рецепту.
Если говорить о тематических десертах, то обязательно нужно упомянуть основательницу и идейную вдохновительницу кафе «Пермские сласти» Юлию Пивоварову. В её заведении можно буквально попробовать на вкус историю Перми и Прикамья.
Несколько лет назад, вернувшись домой из Москвы, Юлия задумалась о том, что в Перми как-то мало пермского, а то, что есть, подаётся по какому-то остаточному принципу. Было принято решение исправлять положение, сначала на кулинарном фронте.
Первым из будущей многочисленной линейки был создан торт «Хвойный». В нём были сделаны акценты на хвойные нотки (Пермский край — это практически сплошные хвойные леса), а также на солёную карамель. Соль в регионе добывают с 16-го века, отсюда и произошла поговорка «пермяк солёные уши». К слову, леденец с таким названием получил диплом конкурса «Туристический сувенир».
Сегодня в меню кафе десятки десертов, связанных с историей города и края, но Юлия пошла дальше и создала проект «Прогулки по Перми». Путешествие окружено ореолом секретности, маршрут туристы узнают только по прибытии в условленное место.
А вот в ресторане AurА Kitchen& Bar пермские кулинарные традиции объединяют с новейшими мировыми тенденциями. Здесь можно заказать блюда молекулярной кухни. Одним из наиболее интересных направлений является сферификация — превращение продуктов в шарики наподобие икры или побольше.
Шеф-повар Эдуард Филимонов рассказал, что скоро ресторан перейдёт на стопроцентно натуральные продукты, срок реализации которых не превышает 5 суток.
Наконец, следует отметить интересные примеры коллабораций различных видов туристического бизнеса на одной площадке. При кафе «Чоскыт керку» («Вкусный дом» в переводе с коми-пермяцкого) организовали сувенирную лавку, где продаются изделия местных мастеров, а во дворе старого особняка, в котором размещается заведение, проводятся ярмарки.
Примечательно, что кафе работает и в формате «еда навынос». Пермяки и гости города могут заказать домой те же пельмени с олениной. Впрочем, если есть время, лучше попробовать их на месте, чтобы полюбоваться интерьером кафе и внешним видом особняка.
Кулинарное разнообразие в Перми — это одна из точек притяжения для туристов, но далеко не единственная. Прикамье предоставляет массу возможностей для самых разных типов туризма — от познавательного, до круизного и экологического. Это огромный край, в котором каждый найдёт себе место или блюдо.