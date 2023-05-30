Ещё несколько десятков тюменских школьников успешно завершили курс по роботехнике

Posted 30 мая 07:02
Published 30 мая 07:02
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Все выпускники получили свидетельства о прохождении учебного курса, а лучшие их них — дипломы и подарки. Так, 13 ребят награждены за активное участие в мероприятиях ЦРиАСУ и различных ИТ-соревнованиях. Еще 16 школьников за свои разработки отмечены дипломами проекта «Цифровая Россия».
В новом учебном году Центр примет на обучение следующую смену юных роботехников. По словам директора областного департамента информатизации Андрея Логинова, среди тюменских школьников очень много талантливых ребят, которые создают уникальные и востребованные ИТ-проекты. Обучиться роботехнике теперь можно не только в крупных городах области — филиалы Центра есть даже в сельской местности.
«В Центр робототехники ежегодно приходит более 1500 ребят. Мы открыли наши АйТиЛабы и РобоЛабы во всех муниципальных образованиях, чтобы дети вне зависимости от своего места жительства могли развиваться как будущие ИТ-специалисты», — пояснил Андрей Логинов.
На каникулах ЦРиАСУ продолжит работу со школьниками от 7 до 17 лет, но уже в формате летних смен. За несколько недель, ребят научат 3D-моделированию и разрабатывать свои проекты.