Cредний класс в России превратился в усредненный

В России делается ставка на общество с усредненным классом, который не голодает, но живет скромно. Эти люди больше зависят от государства. Следующим шагом будут действия, которые заставят эту усредненную массу россиян работать также упорно, как работают китайцы или узбеки. То есть, принуждающие потенциалы на этот счет будут расти, пока же они проявляются только в зачаточном состоянии.