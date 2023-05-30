Cредний класс в России превратился в усредненный

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Эту роль полностью перехватило государство.
На данный момент в стране не появилось среднего класса, который бы составлял основу в любом цивилизованном государстве. По мнению доктора Дмитрия Михальченко, средний класс для стран «золотого миллиарда» является основополагающей конструкцией социальности.
Всемирный банк полагает, что к среднему классу относятся те, кто может себе позволить ездить за границу и позволить себе иномарку. По мнению российских аналитиков, их в РФ около 11,5%. Это люди, которые могут откладывать деньги после постоянных трат. Больше всего подобных граждан в нефтегазовых регионах Севера и столицах. На Кавказе их число стремится к 2 – 4 %.
«Средний класс – это категория, во многом соотносительная, основанная на субъективных оценках и восприятии существующего в стране уровня экономического неравенства, который в России один из самых высоких. В Советском Союзе рабоче-крестьянская масса ощущала себя не бедными, а усредненными («такие как все»), и это страховало их от нежелательных оценок происходящего», - сообщают «Новые Известия».
Между тем в китайско-центральноазиатской стилистики средний класс с высокими возможностями мобильности, значительной степенью независимости от государства и уверенный в завтрашнем дне – это источник социального недовольства и протестов.
В России делается ставка на общество с усредненным классом, который не голодает, но живет скромно. Эти люди больше зависят от государства. Следующим шагом будут действия, которые заставят эту усредненную массу россиян работать также упорно, как работают китайцы или узбеки. То есть, принуждающие потенциалы на этот счет будут расти, пока же они проявляются только в зачаточном состоянии.