Через 9 часов водолазы достали тело мужчины, который упал с моста в Тюмени

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Спасатели сообщили «Нашему городу», что поиски девушки продолжаются. Сложности в поисковых работах создает мутная вода в реке Тура. В настоящее время поисковые работы на месте трагедии продолжаются.
Ранее «Наш город» сообщал, что об инциденте сообщили местные жители. Они сразу позвонили в МЧС, но спасти молодых людей не удалось. Сейчас в областной столице установилась теплая погода, в местных водоёмах нашли уже несколько тел.