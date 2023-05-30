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Published Сегодня, 13:23

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Через 9 часов водолазы достали тело мужчины, который упал с моста в Тюмени

30 мая 2023, 13:23
Фото: 2ГИС

Водолазы нашли тело мужчины упавшего с моста в Тюмени. Девушку еще ищут

Более 9 часов водолазы ТОСЭР работают в районе моста Челюскинцев. Они смогли найти тело мужчины, который упал с моста сегодня рано утром.

Спасатели сообщили «Нашему городу», что поиски девушки продолжаются. Сложности в поисковых работах создает мутная вода в реке Тура. В настоящее время поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

Ранее «Наш город» сообщал, что об инциденте сообщили местные жители. Они сразу позвонили в МЧС, но спасти молодых людей не удалось. Сейчас в областной столице установилась теплая погода, в местных водоёмах нашли уже несколько тел. 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Утопленники
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