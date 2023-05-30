Аномальная 30-градусная жара продлится в Тюмени неделю

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, при таких антициклонах небо ясное, дождей нет, а солнце прожаривает поверхность.
«Создаются условия для самовозгорания торфа и иных провоцирующих пожары явлений. Период сильнейшей жары, когда температура превышает норму на пять–семь градусов, обычно длится около недели. Он очень негативно воздействует на человека, одновременно провоцируя пожары», — заметил Роман Вильфанд.
По прогнозам, аномально жаркая погода продержится на территории региона, а также в Свердловской области, в Югре и на Ямале не менее недели. В связи с чем возрастут риски возникновения пожаров.
По словам эксперта по пожарной безопасности Константина Кузнецова, ситуация данная ситуация нуждается в превентивных мерах.
«Профилактикой служит тщательный мониторинг пожарной обстановки — в том числе из космоса: со спутника ситуацию видно лучше всего. Также проводится воздушная разведка. Засечь пожар можно по большому количеству дыма», — сказал он.
Непривычная жара негативно сказывается и на самочувствии человека. Наиболее подвержены рискам дети и пожилые люди. В связи с чем медики настоятельно рекомендуют избегать нахождения на солнце с 12:00 до 16:00, обязательно пользоваться солнцезащитными кремами, носить головной убор, легкую одежду, солнцезащитные очки. Пожилым людям не следует находиться под прямыми лучами солнца.
Не менее внимательно следует отнестись к питьевому режиму и употребляемым в пищу продуктам. Продукты должны храниться в жаркую погоду в холодильнике, пишут «Известия».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 31 мая по 3 июня установится жаркая и ветреная погода. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +31…+32.