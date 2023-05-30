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Аномальная 30-градусная жара продлится в Тюмени неделю

30 мая 2023, 03:35

Аномальная жара задержится в Тюмени на неделю

Жителей Тюменской области накроет на этой неделе аномальная жара. Знойную погоду в регион принесут антициклоны.
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Тюмень

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, при таких антициклонах небо ясное, дождей нет, а солнце прожаривает поверхность.

«Создаются условия для самовозгорания торфа и иных провоцирующих пожары явлений. Период сильнейшей жары, когда температура превышает норму на пять–семь градусов, обычно длится около недели. Он очень негативно воздействует на человека, одновременно провоцируя пожары», — заметил Роман Вильфанд.

По прогнозам, аномально жаркая погода продержится на территории региона, а также в Свердловской области, в Югре и на Ямале не менее недели. В связи с чем возрастут риски возникновения пожаров.

По словам эксперта по пожарной безопасности Константина Кузнецова, ситуация данная ситуация нуждается в превентивных мерах.

«Профилактикой служит тщательный мониторинг пожарной обстановки — в том числе из космоса: со спутника ситуацию видно лучше всего. Также проводится воздушная разведка. Засечь пожар можно по большому количеству дыма», — сказал он.

Непривычная жара негативно сказывается и на самочувствии человека. Наиболее подвержены рискам дети и пожилые люди. В связи с чем медики настоятельно рекомендуют избегать нахождения на солнце с 12:00 до 16:00, обязательно пользоваться солнцезащитными кремами, носить головной убор, легкую одежду, солнцезащитные очки. Пожилым людям не следует находиться под прямыми лучами солнца.

Не менее внимательно следует отнестись к питьевому режиму и употребляемым в пищу продуктам. Продукты должны храниться в жаркую погоду в холодильнике, пишут «Известия».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 31 мая по 3 июня установится жаркая и ветреная погода. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +31…+32.

#Тюмень#Общество#Погода#Жара#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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