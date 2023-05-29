Водителя -«шашечника» наказали за крупное ДТП на Объездной

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что обвиняемый превысил скорость, двигаясь по проезжей части улицы Закалужская, и столкнулся с двумя автомобилями, которые ехали навстречу. В результате все три автомобиля оказались в кювете. Пожилая пассажирка «Toyota Land Cruiser 150» получила тяжёлые травмы.