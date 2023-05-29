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Водителя -«шашечника» наказали за крупное ДТП на Объездной

29 мая 2023, 08:12
Фото: 1MI

Водитель-«шашечник» предан суду из-за ДТП на Объездной дороге в Тюмени

Двадцатипятилетний водитель «KIO RIO» стал виновником автомобильной аварии, в результате которой три машины улетели в кювет.
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ДТП

ДТП произошло 26 февраля 2023 года утром в районе 9.00. Сообщение об этом появилось в социальной сети Вконтакте.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что обвиняемый превысил скорость, двигаясь по проезжей части улицы Закалужская, и столкнулся с двумя автомобилями, которые ехали навстречу. В результате все три автомобиля оказались в кювете. Пожилая пассажирка «Toyota Land Cruiser 150» получила тяжёлые травмы.

У виновника аварии зафиксировали признаки алкогольного опьянения.

Уголовное дело, возбужденное в отношении правонарушителя, направили в Калининский районный суд.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Курган 18-летний водитель не справился с управлением и слетел в кювет. В результате пострадали 5 человек.

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#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Прокуратура#Водитель#Нарушение ПДД#Автомобилисты#Общество#Происшествия#Тюменцы
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