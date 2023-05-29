Водителя -«шашечника» наказали за крупное ДТП на Объездной

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
ДТП произошло 26 февраля 2023 года утром в районе 9.00. Сообщение об этом появилось в социальной сети Вконтакте.
В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что обвиняемый превысил скорость, двигаясь по проезжей части улицы Закалужская, и столкнулся с двумя автомобилями, которые ехали навстречу. В результате все три автомобиля оказались в кювете. Пожилая пассажирка «Toyota Land Cruiser 150» получила тяжёлые травмы.
У виновника аварии зафиксировали признаки алкогольного опьянения.
Уголовное дело, возбужденное в отношении правонарушителя, направили в Калининский районный суд.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Курган 18-летний водитель не справился с управлением и слетел в кювет. В результате пострадали 5 человек.