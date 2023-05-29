nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Изображение материала

В Волновахском районе силами Ямала восстановят четыре школы

29 мая 2023, 12:58
Фото: Правительство ЯНАО
Строители меняют кровлю, обновляют систему отопления и оборудуют классы.

До начала нового учебного года ямальские строители восстановят три школы в подшефном Волновахском районе. Работы в еще одном учреждении в селе Вольное закончат этой осенью. Для школьников и учителей оборудуют учебные классы с учетом специфики занятий.

В Новотроицке восстанавливают сразу два образовательных учреждения. В здании школы №2 меняют кровлю, кладут пол, выполняют внутреннюю отделку помещений и обновляют систему отопления. Здесь появится новый фасад. Общая площадь школы, которая рассчитана на 360 человек, составляет 2200 квадратных метров.

В школе №4 отремонтировали спортивный зал, заменили кровлю, обновили стены и фасад. Внутри помещений почти завершены работы по предчистовой отделке и замене системы отопления.

Фото: Правительство ЯНАО

В начале мая ямальские специалисты приступили к ремонту школы в селе Прохоровка. За три недели они завершили демонтажные работы и поставили на территорию все необходимые строительные материалы.

К слову, в прошлом году ямальцы восстановили 29 социальных объектов. К завершению подходит строительство дома для 42 семей. Все работы проводятся в рамках соглашения, которое было заключено между правительством ЯНАО и администрацией Волновахского района. Губернатором Дмитрием Артюховым утверждена комплексная программа поддержки Волновахи до 2025 года.

#Общество#Школы#Ремонт#Дмитрий Артюхов#Анастасия Имамахметова#Тюменская область
Подпишитесь
«Ребенка украли или спасли?»: мать сообщила, что ее дочь похитили у школы №15
Сегодня, 07:44
Готовим шорты: сегодня в Тюмень придёт настоящая жара
Сегодня, 02:04
«Ребенок пропал?»: бабушка не может добиться объявления внучки в розыск
Сегодня, 06:51
Мама утонувшего подростка рассказала о том, что произошло на озере Липовом
Вчера, 11:45
Ожидаются грозы: синоптики рассказали о погоде в июне
Вчера, 10:17
«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров
26 мая 07:45