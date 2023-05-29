В Волновахском районе силами Ямала восстановят четыре школы

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
До начала нового учебного года ямальские строители восстановят три школы в подшефном Волновахском районе. Работы в еще одном учреждении в селе Вольное закончат этой осенью. Для школьников и учителей оборудуют учебные классы с учетом специфики занятий.
В Новотроицке восстанавливают сразу два образовательных учреждения. В здании школы №2 меняют кровлю, кладут пол, выполняют внутреннюю отделку помещений и обновляют систему отопления. Здесь появится новый фасад. Общая площадь школы, которая рассчитана на 360 человек, составляет 2200 квадратных метров.
В школе №4 отремонтировали спортивный зал, заменили кровлю, обновили стены и фасад. Внутри помещений почти завершены работы по предчистовой отделке и замене системы отопления.
В начале мая ямальские специалисты приступили к ремонту школы в селе Прохоровка. За три недели они завершили демонтажные работы и поставили на территорию все необходимые строительные материалы.
К слову, в прошлом году ямальцы восстановили 29 социальных объектов. К завершению подходит строительство дома для 42 семей. Все работы проводятся в рамках соглашения, которое было заключено между правительством ЯНАО и администрацией Волновахского района. Губернатором Дмитрием Артюховым утверждена комплексная программа поддержки Волновахи до 2025 года.