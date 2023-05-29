В Тюменской области определили самых активных ИТ-учителей

Posted 29 мая 12:42
Published 29 мая 12:42
Modified Вчера, 23:18
Updated Вчера, 23:18
В индивидуальной номинации «Самый ИТ-активный учитель» среди городских школ победила Ушакова Лилия (Гимназия № 16), среди сельских школ — Погосян Гаяне (Упоровская СОШ). В номинации «Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования» — среди городских школ победу одержала Барышева Оксана (СОШ № 3 филиал МАОУ СОШ № 2 г. Заводоуковска), среди педагогов сельских школ лучшей стала Файзуллина Танзиля (МАУ ДО ЦРТ «Созвездие» Тюменского района). Все победители индивидуальных номинаций получат по 100 тысяч рублей.
В номинации «Самая ИТ-активная школа» в этом году победу одержала гимназия № 16 г. Тюмени. Её ученики, родители и педагоги стали самыми активными пользователями системы «Электронная школа». В качестве приза школа получит 400 тысяч рублей, которые сможет потратить на необходимое оборудование.
Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Поздравляю победителей с такими результатами! Мы высоко оценили ваш опыт и практику применения цифровых инструментов в образовательном процессе. Благодарю вас за профессионализм и инициативность в обучении детей, вы вносите большой вклад в формирование кадрового потенциала региона!».