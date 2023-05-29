nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая 12:42

Published 29 мая 12:42

Modified Вчера, 23:18

Updated Вчера, 23:18

Изображение материала

В Тюменской области определили самых активных ИТ-учителей

29 мая 2023, 12:42
Фото: 1MI
В Тюмени подвели итоги областного ежегодного конкурса среди учителей информатики «ИТ-Актив 2023». В профсоревнованиях приняли участие более 20 педагогов из 17 школ, сообщает пресс-служба департамента информатизации региона.

В индивидуальной номинации «Самый ИТ-активный учитель» среди городских школ победила Ушакова Лилия (Гимназия № 16), среди сельских школ — Погосян Гаяне (Упоровская СОШ). В номинации «Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования» — среди городских школ победу одержала Барышева Оксана (СОШ № 3 филиал МАОУ СОШ № 2 г. Заводоуковска), среди педагогов сельских школ лучшей стала Файзуллина Танзиля (МАУ ДО ЦРТ «Созвездие» Тюменского района). Все победители индивидуальных номинаций получат по 100 тысяч рублей.

В номинации «Самая ИТ-активная школа» в этом году победу одержала гимназия № 16 г. Тюмени. Её ученики, родители и педагоги стали самыми активными пользователями системы «Электронная школа». В качестве приза школа получит 400 тысяч рублей, которые сможет потратить на необходимое оборудование.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Поздравляю победителей с такими результатами! Мы высоко оценили ваш опыт и практику применения цифровых инструментов в образовательном процессе. Благодарю вас за профессионализм и инициативность в обучении детей, вы вносите большой вклад в формирование кадрового потенциала региона!».

Подпишитесь
Жители Тюмени готовы заплатить от 3 до 11 млн рублей за отдых в Таиланде и Сейшелах
Вчера, 14:23
Жители Тюмени готовы заплатить от 3 до 11 млн рублей за отдых в Таиланде и Сейшелах
Вчера, 14:23
120 тысяч рублей могут зарабатывать тюменские подростки
Вчера, 04:49
Новые авиарейсы стали доступны жителям Тобольска с 1 июня
Вчера, 10:23
На Тюменскую область обрушится штормовой ветер и гроза
Вчера, 10:20
Ягод не будет: тюменцам запретили ходить в лес до конца июня
Вчера, 10:12