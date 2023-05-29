В Тюменской области определили самых активных ИТ-учителей

В номинации «Самая ИТ-активная школа» в этом году победу одержала гимназия № 16 г. Тюмени. Её ученики, родители и педагоги стали самыми активными пользователями системы «Электронная школа». В качестве приза школа получит 400 тысяч рублей, которые сможет потратить на необходимое оборудование.