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В Тюмени создадут центр стратегического развития «Сибирь»

29 мая 2023, 10:07
Вопрос о создании центра «Сибирь» рассмотрели депутаты на заседании Тюменской городской Думы. Основной задачей автономной некоммерческой организации станет формирование предложений, определяющих архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства в Тюмени.

Учредителем центра стратегического развития станет администрация областной столицы.

Центр «Сибирь» обеспечит сопровождение всех проектов, связанных с развитием Тюмени: создание мастер-планов, определение судьбы и детальной проработки каждого района, будь то застроенная территория или КРТ, — прокомментировал глава города Руслан Кухарук.

«Сибирь» наладит взаимодействие и обмен опытом специалистов Тюмени с другими муниципальными образованиями в архитектурно-градостроительной сфере. Также центр окажет помощь участия в бизнес-миссиях, форумах, выставках российского и международного уровней.

Создание центра внесет свою лепту в развитие Тюмени в сфере архитектурно-строительной деятельности, отметил депутат Юрий Дранчук. С ним согласился Дмитрий Елагин и добавил, что депутатский корпус будет наблюдать за работой новой организации.

Мы видим, как меняется наш город, возникают новые центры притяжения, строятся микрорайоны: Речпорт, Европейский, Алебашево. Если развитие территорий в разных частях города будет реализовано со всеми современными нормами, с учетом экспертного мнения, то мы в короткий срок получим существенные изменения облика нашего города, — добавил Андрей Потапов.

Подводя итоги заседания, председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный обратил внимание, что создание центра «Сибирь» положит начало практической работе внутри тюменской агломерации.

Некоторое время назад в России была поставлена задача создания межмуниципальных объединений. Мы вникали в вопросы, подлежащие совместному ведению. Сегодня настало время идти вперед. Если говорить о Тюмени, как о городе-миллионнике, то в текущих границах достичь этого в короткий срок не получится. Поэтому уже сейчас нужно выстраивать межмуниципальное сотрудничество для развития районов, которые в будущем войдут в состав городской черты. Это Нижнетавдинский, Тюменский районы и, возможно, Исетский и Ярковский, — сказал Евгений Заболотный.
#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Сибирь#Тюменская городская Дума#Развитие
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