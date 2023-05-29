В Тюмени создадут центр стратегического развития «Сибирь»

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Учредителем центра стратегического развития станет администрация областной столицы.
Центр «Сибирь» обеспечит сопровождение всех проектов, связанных с развитием Тюмени: создание мастер-планов, определение судьбы и детальной проработки каждого района, будь то застроенная территория или КРТ, — прокомментировал глава города Руслан Кухарук.
«Сибирь» наладит взаимодействие и обмен опытом специалистов Тюмени с другими муниципальными образованиями в архитектурно-градостроительной сфере. Также центр окажет помощь участия в бизнес-миссиях, форумах, выставках российского и международного уровней.
Создание центра внесет свою лепту в развитие Тюмени в сфере архитектурно-строительной деятельности, отметил депутат Юрий Дранчук. С ним согласился Дмитрий Елагин и добавил, что депутатский корпус будет наблюдать за работой новой организации.
Мы видим, как меняется наш город, возникают новые центры притяжения, строятся микрорайоны: Речпорт, Европейский, Алебашево. Если развитие территорий в разных частях города будет реализовано со всеми современными нормами, с учетом экспертного мнения, то мы в короткий срок получим существенные изменения облика нашего города, — добавил Андрей Потапов.
Подводя итоги заседания, председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный обратил внимание, что создание центра «Сибирь» положит начало практической работе внутри тюменской агломерации.
Некоторое время назад в России была поставлена задача создания межмуниципальных объединений. Мы вникали в вопросы, подлежащие совместному ведению. Сегодня настало время идти вперед. Если говорить о Тюмени, как о городе-миллионнике, то в текущих границах достичь этого в короткий срок не получится. Поэтому уже сейчас нужно выстраивать межмуниципальное сотрудничество для развития районов, которые в будущем войдут в состав городской черты. Это Нижнетавдинский, Тюменский районы и, возможно, Исетский и Ярковский, — сказал Евгений Заболотный.