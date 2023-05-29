В Тюмени создадут центр стратегического развития «Сибирь»

Создание центра внесет свою лепту в развитие Тюмени в сфере архитектурно-строительной деятельности, отметил депутат Юрий Дранчук. С ним согласился Дмитрий Елагин и добавил, что депутатский корпус будет наблюдать за работой новой организации.