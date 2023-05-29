В "Сколково" завершилась технологическая конференция Startup Village

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
За два дня мероприятия в конференции приняли участие более 9 тысяч человек из 32 стран, а более 2 миллионов зрителей следили за событием онлайн, сообщает издание Transsibinfo.
На конференции были представлены более 200 инновационных разработок в сферах строительства и ЖКХ, здравоохранения, торговли и финтеха. В рамках Startup Bazaar было выставлено 159 проектов. Особое внимание было уделено уже готовым решениям, способным полностью заместить зарубежные аналоги. Они были представлены председателю попечительского совета фонда «Сколково», заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву.
В этом году Startup Village проводили в рамках Московской недели предпринимательства. Отдельное внимание было уделено идеям, разработанным студентами в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства». Всего в форуме приняли участие более 100 студентов.
В условиях санкционного давления российский бизнес все больше обращает внимание на рынки стран БРИКС. Одной из главных тем текущей бизнес-повестки являлось определение спроса на этих рынках.
В этом году в Startup Village приняли участие более 350 спикеров из 13 стран, представлено 20 иностранных проектов из Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Армении, Ирана, Индии, ОАЭ и Камеруна. Кроме того, 50 менторов провели 380 деловых встреч.