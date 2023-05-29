В "Сколково" завершилась технологическая конференция Startup Village

На конференции были представлены более 200 инновационных разработок в сферах строительства и ЖКХ, здравоохранения, торговли и финтеха. В рамках Startup Bazaar было выставлено 159 проектов. Особое внимание было уделено уже готовым решениям, способным полностью заместить зарубежные аналоги. Они были представлены председателю попечительского совета фонда «Сколково», заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву.