nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Изображение материала

Уже десятый год в Тюмени продается недострой. За здание медцентра просят 650 млн

29 мая 2023, 10:51
Фото: Авито

За недострой у пруда Утиного - 650 млн рублей. В Тюмени не могут продать медцентра

В областной столице собственники уже 10-й год пытаются продать недострой на 50 лет ВЛКСМ, 71б/1. Весь комплекс зданий стоит 650 млн рублей.

Строение находится у озера Утиный. По данным сайта Авито, его площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров. Указано, что готовность объекта около 70%, отсутствует отделка внутри здания.

«Объект подойдет для апартаментов, офисов, спортивного комплекса, ресторанов», - сообщается на сайте объявлений Авито.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени совершенно не интересуются покупкой торговых центров. ТЦ «Матрица» не могут продать с 2016 года.

Читайте также:
Здание ТЦ «Матрица» в Тюмени продается с 2016 года за 299 млн рублей. Никто не берёт
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги
Подпишитесь
«Ребенка украли или спасли?»: мать сообщила, что ее дочь похитили у школы №15
Сегодня, 07:44
Готовим шорты: сегодня в Тюмень придёт настоящая жара
Сегодня, 02:04
«Ребенок пропал?»: бабушка не может добиться объявления внучки в розыск
Сегодня, 06:51
Мама утонувшего подростка рассказала о том, что произошло на озере Липовом
Вчера, 11:45
Ожидаются грозы: синоптики рассказали о погоде в июне
Вчера, 10:17
«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров
26 мая 07:45