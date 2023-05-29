Уже десятый год в Тюмени продается недострой. За здание медцентра просят 650 млн

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Строение находится у озера Утиный. По данным сайта Авито, его площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров. Указано, что готовность объекта около 70%, отсутствует отделка внутри здания.
«Объект подойдет для апартаментов, офисов, спортивного комплекса, ресторанов», - сообщается на сайте объявлений Авито.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени совершенно не интересуются покупкой торговых центров. ТЦ «Матрица» не могут продать с 2016 года.