УСТЭК проверит еще порядка 150 км тепловых сетей Тюмени на прочность

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Сегодня, 29 мая, начинается 2 этап гидравлических испытаний тепловых сетей Тюмени, уже произведены отключения участков теплотрасс. Специалисты УСТЭК проверят на прочность и плотность 147,7 км трубопроводов, расположенных в Восточном, Калининском и Центральном административных округах. Период ограничения горячего водоснабжения для жителей домов, находящихся в контуре испытаний, продлится с 29 мая по 9 июня. Адреса домов и график отключения ГВС доступны на сайте https://ao-ustek.ru
УСТЭК обращается к жителям с просьбой сообщать об обнаружении растекания воды или других признаков повреждения теплосетей по телефону контакт центра: +7 (3452) 38-62-00.
Во время проведения первого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей специалистами УСТЭК было испытано порядка 100 км трубопровода. За отведенное время было выявлено 28 дефектов на трубопроводах, они потенциально могли стать причиной порыва сетей в отопительный период. Все выявленные дефекты устранены в положенный срок. Подача горячего водоснабжения потребителям на данный момент восстановлена.
Участки тепловых сетей, на которых проходят капитальные ремонты, продолжают оставаться отключенными от действующей сети. Работы на них отличаются по сложности и масштабу от работ, проводимых в рамках гидравлических испытаний.