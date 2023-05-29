УСТЭК проверит еще порядка 150 км тепловых сетей Тюмени на прочность

Сегодня, 29 мая, начинается 2 этап гидравлических испытаний тепловых сетей Тюмени, уже произведены отключения участков теплотрасс. Специалисты УСТЭК проверят на прочность и плотность 147,7 км трубопроводов, расположенных в Восточном, Калининском и Центральном административных округах. Период ограничения горячего водоснабжения для жителей домов, находящихся в контуре испытаний, продлится с 29 мая по 9 июня. Адреса домов и график отключения ГВС доступны на сайте https://ao-ustek.ru