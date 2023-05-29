Тюменцы сообщили о пожаре в районе Зареки

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
Тюменцы рассказали, что горел частный дом.
«Ехали по улице Береговой в 22:22 и заметили возгорание. Остановились, вызвали пожарных, еще один парень остановился и предупредил соседей о пожаре. Сотрудники МЧС прибыли на место в очень скором времени, молодцы!» — рассказала местная жительница.
Пожар потушили, о пострадавших и причинах возгорания информации пока нет. Комментарии от пресс-службы МЧС по Тюменской области ожидаются.
Это уже второй пожар за вчерашний вечер.
Ранее «Наш город» писал, что в СНТ «Солнечная поляна» горел сарай.