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Тюменцы сообщили о пожаре в районе Зареки

29 мая 2023, 01:29
Фото: 1MI

Жители Тюмени заметили пожар по улице Береговой

Очевидцы заметили возгорание в районе улицы Береговой вчера поздним вечером. Об этом они сообщили в паблике «ЧС Тюмень».

Тюменцы рассказали, что горел частный дом.

«Ехали по улице Береговой в 22:22 и заметили возгорание. Остановились, вызвали пожарных, еще один парень остановился и предупредил соседей о пожаре. Сотрудники МЧС прибыли на место в очень скором времени, молодцы!» — рассказала местная жительница.

Пожар потушили, о пострадавших и причинах возгорания информации пока нет. Комментарии от пресс-службы МЧС по Тюменской области ожидаются.

Это уже второй пожар за вчерашний вечер.

Ранее «Наш город» писал, что в СНТ «Солнечная поляна» горел сарай.

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