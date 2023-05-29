Тюменцы боятся пожара в сквере из-за сухой растительности

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
«Два года пишем обращения, проблему не решают, причем кусты высохли везде, как и деревья», — рассказал анонимный подписик паблика «ЧС Тюмень».
Тюменские власти отреагировали на жалобу. Автору поста ответили, что специалисты Калининского автономного округа знают о данной проблеме и в настоящее время по факту гибели растений в сквере по улице Вьюжная ведётся судебное разбирательство.
«Дальнейшие мероприятия в отношении зеленых насаждений будут планироваться после вступления в силу решения суда», — сообщили в горадминистрации.
Ранее «Наш город» писал, что жители на Пермякова были обеспокоены сухой травой, которую оставили дорожные рабочие.