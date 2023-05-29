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Тюменцы боятся пожара в сквере из-за сухой растительности

29 мая 2023, 13:48
Фото: 1MI

Местные жители жалуются на высохшие кустарники в тюменском сквере

Местные жители сообщили, что в сквере «Песочные часы», расположенном в районе Тюменская слобода, высохли кустарники и деревья.
«Два года пишем обращения, проблему не решают, причем кусты высохли везде, как и деревья», — рассказал анонимный подписик паблика «ЧС Тюмень».

Тюменские власти отреагировали на жалобу. Автору поста ответили, что специалисты Калининского автономного округа знают о данной проблеме и в настоящее время по факту гибели растений в сквере по улице Вьюжная ведётся судебное разбирательство.

«Дальнейшие мероприятия в отношении зеленых насаждений будут планироваться после вступления в силу решения суда», — сообщили в горадминистрации.

Ранее «Наш город» писал, что жители на Пермякова были обеспокоены сухой травой, которую оставили дорожные рабочие.

Фото: ЧС Тюмень
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#Елена Чебоксарова#Сухая растительность#Ландшафтный пожар#Жк тюменская слобода#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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