Транспортный оператор «Мовиста» стал фигурантом коррупционного скандала в Ярославле

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Следователи утверждают, что в 2023 году Черемных и ряд госслужащих получали деньги от Александра Советникова, возглавляющего группу компаний «Мовиста». Сообщается, что чиновники успели получить свыше 1,6 млн рублей.
Редакция Properm.ru обратилась за комментариями в «Мовиста Регионы», но ответа не получила. «Коммерсант» же пишет, что Советников стал фигурантом уголовного дела о даче взятки.
В ноябре минувшего года ООО «Мовиста Регионы Пермь» заключило договор с администрацией Перми.
«Мовиста» должна была модернизировать трамвайную сеть в Ярославле. В договоре прописано, что подрядчик должен реконструировать депо и 7 тяговых подстанций, а также отремонтировать 35 километров путей. Помимо этого, за 3 года компания поставит 44 новых вагона. Срок реализации данного проекта - 2023 - 2025 годы. Стоимость модернизации составляет 16,1 млрд рублей.
Собственниками ООО «Мовиста Регионы» являются Александр Советников и АО «Новтри», принадлежащие Александре Орловой (Созыкиной), гендиректор компании Дмитрий Ким, юрлицо зарегистрировано в Москве.
Руководителю «Новтри» принадлежит компания «Современные рельсовые системы», её выручка за 2021 год составила 531 млн рублей. Остальные компании, по данным «СПАРК», за 2021-й и пару предыдущих лет работают с убытком, среди них «Мовиста регионы», ГК «Мовиста», «Мовиста городской транспорт». У данного холдинга вообще нет прибыльных компаний.
Гендиректором и собственником группы компаний «Мовиста», как и «Мовиста Регионы Пермь» является Александр Советников. Ранее он работал генеральным директором компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» – оператора системы сбора платы с грузовиков «Платон», один из её учредителей – Игорь Ротенберг.