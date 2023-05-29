Транспортный оператор «Мовиста» стал фигурантом коррупционного скандала в Ярославле

Руководителю «Новтри» принадлежит компания «Современные рельсовые системы», её выручка за 2021 год составила 531 млн рублей. Остальные компании, по данным «СПАРК», за 2021-й и пару предыдущих лет работают с убытком, среди них «Мовиста регионы», ГК «Мовиста», «Мовиста городской транспорт». У данного холдинга вообще нет прибыльных компаний.