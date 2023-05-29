Транспортная компания срочно ищет директора филиала в Тюмени на зарплату в 250 тысяч

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По данным сайта Зарплата.ру, соискателю необходим опыт работы до 6 лет в транспортных или экспедиционных компания.
«Транспортно экспедиционная компания «Детроид» вышла на федеральный уровень, и приглашает в свои ряды активных, уверенно идущих вперед, позитивных и опытных управленцев», - сообщается в объявлении на сайте.
Компания на рынке с 2009 года и готовит филиал в Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что известная в сети тюменская компания CaseGuru срочно ищет специалиста по блогерам. Ему предлагают зарплату до 180 тысяч рублей.