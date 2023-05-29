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Транспортная компания срочно ищет директора филиала в Тюмени на зарплату в 250 тысяч

29 мая 2023, 11:54
Фото: 1MI

Организация ищет директора филиала в Тюмени на зарплату в 250 тысяч

В областной столице ищут директора филиала логистической компании «Детроид». Ему готовы платить до 250 тысяч рублей.

По данным сайта Зарплата.ру, соискателю необходим опыт работы до 6 лет в транспортных или экспедиционных компания.

«Транспортно экспедиционная компания «Детроид» вышла на федеральный уровень, и приглашает в свои ряды активных, уверенно идущих вперед, позитивных и опытных управленцев», - сообщается в объявлении на сайте.

Компания на рынке с 2009 года и готовит филиал в Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что известная в сети тюменская компания CaseGuru срочно ищет специалиста по блогерам. Ему предлагают зарплату до 180 тысяч рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Работа
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