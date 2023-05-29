СУЭНКО обновит водопроводы и очистные коллекторы в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 08:08
Ремонт на этих сетях не зависит от отопительного сезона и проходит на протяжении всего года.
В этом году на работы на сетях водоснабжения и водоотведения Тобольска затратят более 240 млн рублей. Эти средства пойдут на ремонт и реконструкцию очистных сооружений — канализационно-насосных станций (КНС), канализационных коллекторов и оборудования на этих объектах. Также специалисты Тобольского филиала СУЭНКО проведут реконструкцию нескольких участков водопроводных сетей и строительство водопровода для закольцовки Жуковского и Соколовского водозаборов. Несмотря на большой фронт работ, все мероприятия проходят по плану, и завершить их компания намеревается до конца года.
По программе ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения проведет капремонт КНС №2 в мкр. Менделеево и в районе Никольского взвоза в Тобольске, а также ремонт скважины в пос. Сумкино. Параллельно пройдет текущий ремонт объектов и сетей водоснабжения и водоотведения. Затраты на проведение перечисленных работ составят 23,6 млн рублей.
По программе ремонта канализационных коллекторов отремонтируют три участка магистрального коллектора вдоль ул. Ремезова и завершат начатый в прошлом году ремонт трех других участков. 203,3 млн рублей на эти работы предусмотрены субсидией из городского бюджета на финансовое обеспечение и возмещение затрат в связи с выполнением капремонта.
По утвержденной губернатором Тюменской области госпрограмме «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» спроектируют три участка магистрального коллектора вдоль ул. Ремезова. Траты составят почти 700 тыс. рублей.
В городе капитально отремонтируют три участка коллектора (в мкр. № 4, 6 и 7а) и оборудование на трех КНС. Ремонт обойдется в 16 млн рублей, полученных в качестве платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.
В рамках инвестпрограммы по развитию водоснабжения и водоотведения реконструируют пять участков сетей водопровода. Диаметр трубопроводов на участках увеличат: это повысит пропускную способность и надежность водоснабжения многоквартирных домов. Новые полиэтиленовые трубопроводы исправно прослужат минимум 30 лет.
Для надежности водоснабжения, от Жуковского и Соколовского водозаборов идет реконструкция участка водовода по территории Городской котельной №1. Теперь, если на одном из водозаборов будет проходить ремонт или случится ЧС, второй продолжит работу: город без воды не останется.
Также в 2023 году запланирована частичная реконструкция сетей водоотведения в 6 мкр.
Тобольск ежегодно входит в российские рейтинги одного из самых привлекательных городов для жизни. Обновление сетей водоснабжения и водоотведения, которое проводит Тобольский филиал СУЭНКО, еще больше повысит уровень комфорта горожан. Надежное водоснабжение, качественная вода, своевременная и экологичная очистка — город с богатой историей заслуживает лучшего.
Напомним, параллельно в Тобольске проходит ремонтная кампания-2023 на теплосетях, на нее затратят более 409 млн рублей.
В пос. Демьянка Уватского района СУЭНКО проведет текущий ремонт в рамках программы ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения.
Дополнительно планируется промывка участка коллектора около ул. Пионерная, 14. На работу затратят 80,5 тыс рублей, полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.
Южный филиал СУЭНКО затратит более 45 млн рублей на ремонт и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. Сотрудникам предстоит большой объем работы, но все мероприятия проходят по плану и завершатся до конца года.
В Заводоуковске по программе ремонтов объектов водоснабжения и водоотведения проведут текущий ремонт сетей, а также заменят оборудование скважин и колодцев и отремонтируют административное здание. Затраты составят около 5,5 млн рублей.
7,4 млн рублей, полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, пойдут на капитальный и текущий ремонт оборудования на канализационных очистных станциях.
В рамках инвестпрограммы по развитию водоснабжения и водоотведения города на 2018–2024 гг. модернизируют системы водоснабжения и водоотведения. На это заложили более 32,5 млн рублей.
В рамках модернизации городской системы водоснабжения построят километровый водопровод по ул. Парковой, который поможет уйти от водоразборных колонок: подключать абонентов будут к централизованной системе водоснабжения.
Для надежной работы системы водоотведения в Заводоуковске реконструируют главную КНС и КНС-1. На станциях демонтируют изношенное насосное оборудование и поврежденные коррозией стальные резервуары и установят новые стеклопластиковые резервуары с погружными насосами и новыми павильонами.
На территории городских очистных сооружений создадут систему видеонаблюдения, которая будет контролировать объект. Учет и контроль транспорта, осуществляющего слив стоков на очистку, станет автоматическим.
Напомним, во время летней ремонтной кампании-2023 в Заводоуковске заменят узлы учета во всех 23 городских котельных.
В селах Новолыбаево и Сунгурово Заводоуковского района улучшится качество воды, подаваемой из скважин. Для дополнительной очистки здесь смонтируют вакуум-эжекторные установки.
В Новолыбаево также появится дополнительный источник воды: для этого реконструируют скважину по ул. Мира. В селе заменят и старый чугунный водопровод на новый полиэтиленовый. Он поставляет воду для жителей домов по ул. Павлова, Республики, Садовая, Суворова, Черняховского, Кооперативная, Зеленая и Шоссейная.
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 198 тыс. у. е.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.
Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.
Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.