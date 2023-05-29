СУЭНКО обновит водопроводы и очистные коллекторы в Тюменской области

В этом году на работы на сетях водоснабжения и водоотведения Тобольска затратят более 240 млн рублей. Эти средства пойдут на ремонт и реконструкцию очистных сооружений — канализационно-насосных станций (КНС), канализационных коллекторов и оборудования на этих объектах. Также специалисты Тобольского филиала СУЭНКО проведут реконструкцию нескольких участков водопроводных сетей и строительство водопровода для закольцовки Жуковского и Соколовского водозаборов. Несмотря на большой фронт работ, все мероприятия проходят по плану, и завершить их компания намеревается до конца года.