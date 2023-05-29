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Сильный ветер и жара ожидаются в Тюмени всю неделю

29 мая 2023, 11:15
Фото: 1MI

Усиление ветра может привести к пожарам около Тюмени

В областной столице с 31 мая по 3 июня ожидается сильный ветер. По данным синоптиков, возможны порывы до 14 метров в секунду.

При этом жаркая погода сохранится. Днём синоптики Гисметео обещают до + 33 градусов. Дождей в ближайшее время ждать не приходится, влажность около 40%.

31 мая в городе ожидаются порывы до 11 м/с, 1 июня уже до 13 метров в секунду. В субботу возможно до 14 м/с. Сильный ветер может стать одной из причин лесных пожаров.

Ранее «Наш город» сообщал, что на юге Тюменской области ожидаются дожди. По новым данным Гисметео, их стоит ждать только к 30 мая. 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Погода в Тюмени
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