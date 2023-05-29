Сильный ветер и жара ожидаются в Тюмени всю неделю

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
При этом жаркая погода сохранится. Днём синоптики Гисметео обещают до + 33 градусов. Дождей в ближайшее время ждать не приходится, влажность около 40%.
31 мая в городе ожидаются порывы до 11 м/с, 1 июня уже до 13 метров в секунду. В субботу возможно до 14 м/с. Сильный ветер может стать одной из причин лесных пожаров.
Ранее «Наш город» сообщал, что на юге Тюменской области ожидаются дожди. По новым данным Гисметео, их стоит ждать только к 30 мая.