Школьница жестоко избита сверстницами в Калининграде из-за украденного вейпа

Она собрала ребят вокруг себя и начала задавать вопросы, такие как: "Почему Полина говорит мне, что вы собираетесь ее избить? Вы же были друзьями". Друг Полины, Диана, заявила, что они были вместе в гостях у Полины и именно тогда Полина предположительно украла вейп стоимостью 3600 рублей. Затем знакомая спросила: "Есть ли у кого-то из вас личное подтверждение того, что именно Полина взяла его?". В ответ ей сказали: "Нет, но мы уверены". По мнению знакомой, ситуация стала ясной. Для Дианы "курилка" стала более ценной и важной, чем дружба с Полиной, и поэтому она решила отомстить.