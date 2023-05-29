Школьница жестоко избита сверстницами в Калининграде из-за украденного вейпа

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Как рассказала знакомая, девочка обратилась к ней, сообщив, что ее собираются избить. Возникнувшая ситуация вызвала интерес у знакомой, и она решила сама выяснить причины такого отношения, обратившись к школьникам.
Она собрала ребят вокруг себя и начала задавать вопросы, такие как: "Почему Полина говорит мне, что вы собираетесь ее избить? Вы же были друзьями". Друг Полины, Диана, заявила, что они были вместе в гостях у Полины и именно тогда Полина предположительно украла вейп стоимостью 3600 рублей. Затем знакомая спросила: "Есть ли у кого-то из вас личное подтверждение того, что именно Полина взяла его?". В ответ ей сказали: "Нет, но мы уверены". По мнению знакомой, ситуация стала ясной. Для Дианы "курилка" стала более ценной и важной, чем дружба с Полиной, и поэтому она решила отомстить.
Близкая знакомая утверждает, что это уже третий случай избиения девочки. По ее словам, эта школьница не заслуживает такого отношения со стороны сверстников, особенно учитывая, что родной отец Полины не проживает с ними, и девочке и ее матери действительно требуется помощь.