Продают недострой за 650 млн, женщина умерла на остановке в Тюмени, забрали девочку

Ребенок вновь посетил врачей в июле, тогда врачи приняли решение о немедленной госпитализации, так как состояние девочки ухудшалось. В марте 2023 года ребенок перестал ходить в школу, что вызывало серьезное беспокойство. На данный момент она находится в реабилитационном центре «Семья».