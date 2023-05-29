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Продают недострой за 650 млн, женщина умерла на остановке в Тюмени, забрали девочку

29 мая 2023, 19:30
Фото: 1MI

Женщина умерла на остановке в Тюмени, забрали девочку, продают недострой за 650 млн

В областной столице собственники уже 10-й год пытаются продать недострой на 50 лет ВЛКСМ, 71б/1.

В Тюмени продают недострой с окнами на пруд Утиный за 650 млн.

Здание находится у озера Утиный. По данным сайта Авито, его площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров, готовность около 70%, отсутствует отделка внутри здания.

«Объект подойдет для апартаментов, офисов, спортивного комплекса, ресторанов», - сообщается на сайте объявлений Авито.

Тюменка умерла на остановке «Парк имени Гагарина».

Женщину без признаков жизни обнаружили вчера вечером в районе 20:00 жители областной столицы. Всё произошло на остановке «Парк имени Гагарина».

По словам подписчика паблика, на месте происшествия находились родственники погибшей и сотрудники полиции.

«После увиденного трясло ещё долго, так как сам я человек впечатлительный. Интересно, что произошло, и приношу свои соболезнования», — написал местный житель.

У женщины были рыжие длинные волосы.

Приставы забрали девочку у матери. Подробности.

Тюменка Ольга Гришковец сообщила, что ее дочь «похитили» судебные приставы. Девочку вывезли «из школы №15. Похитители — ряженные приставы, при содействии заместителя директора, якобы, по решению суда».

«Наш город» обратился к маме девочки — Ольге Гришковец, однако говорить с корреспондентом без последующего согласования текста она отказалась.

«Только, если публикация будет находиться под моим чутким контролем. Мне уже хватит переделанного материала от всех источников», — сказала Ольга.

Но детали дела рассказали в судебной системе. По их данным, женщину ограничили в родительских правах, а девочку передали органу опеки и попечительства.

В суде было установлено, что Гришковец скрывает место жительства своего ребенка от органов опеки, а также от администрации лечебного и образовательного учреждений.

Ребенок вновь посетил врачей в июле, тогда врачи приняли решение о немедленной госпитализации, так как состояние девочки ухудшалось. В марте 2023 года ребенок перестал ходить в школу, что вызывало серьезное беспокойство. На данный момент она находится в реабилитационном центре «Семья».

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#Александр Мязин
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