Продают недострой за 650 млн, женщина умерла на остановке в Тюмени, забрали девочку

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
В Тюмени продают недострой с окнами на пруд Утиный за 650 млн.
Здание находится у озера Утиный. По данным сайта Авито, его площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров, готовность около 70%, отсутствует отделка внутри здания.
«Объект подойдет для апартаментов, офисов, спортивного комплекса, ресторанов», - сообщается на сайте объявлений Авито.
Тюменка умерла на остановке «Парк имени Гагарина».
Женщину без признаков жизни обнаружили вчера вечером в районе 20:00 жители областной столицы. Всё произошло на остановке «Парк имени Гагарина».
По словам подписчика паблика, на месте происшествия находились родственники погибшей и сотрудники полиции.
«После увиденного трясло ещё долго, так как сам я человек впечатлительный. Интересно, что произошло, и приношу свои соболезнования», — написал местный житель.
У женщины были рыжие длинные волосы.
Приставы забрали девочку у матери. Подробности.
Тюменка Ольга Гришковец сообщила, что ее дочь «похитили» судебные приставы. Девочку вывезли «из школы №15. Похитители — ряженные приставы, при содействии заместителя директора, якобы, по решению суда».
«Наш город» обратился к маме девочки — Ольге Гришковец, однако говорить с корреспондентом без последующего согласования текста она отказалась.
«Только, если публикация будет находиться под моим чутким контролем. Мне уже хватит переделанного материала от всех источников», — сказала Ольга.
Но детали дела рассказали в судебной системе. По их данным, женщину ограничили в родительских правах, а девочку передали органу опеки и попечительства.
В суде было установлено, что Гришковец скрывает место жительства своего ребенка от органов опеки, а также от администрации лечебного и образовательного учреждений.
Ребенок вновь посетил врачей в июле, тогда врачи приняли решение о немедленной госпитализации, так как состояние девочки ухудшалось. В марте 2023 года ребенок перестал ходить в школу, что вызывало серьезное беспокойство. На данный момент она находится в реабилитационном центре «Семья».