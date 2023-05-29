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«После увиденного трясло ещё долго»: на автобусной остановке в Тюмени обнаружили труп

29 мая 2023, 01:07
Фото: 1MI

Труп девушки нашли в тюменском парке

Труп девушки обнаружили вчера вечером в районе 20.00 на остановке «Парк имени Гагарина». Очевидец сообщил об этом в паблике «ЧС Тюмень».

По словам подписчика паблика, на месте происшествия находились родственники погибшей и сотрудники полиции.

«После увиденного трясло ещё долго, так как сам я человек впечатлительный. Интересно, что произошло, и приношу свои соболезнования», — написал местный житель.

В комментариях некоторые очевидцы сообщили, что это мог быть труп мужчины. Другие, напротив, уверены, что это была именно представительница женского пола — рыжая, с длинными волосами.

«Мимо проезжали, на остановке скорая стояла, девушку пытались откачать прямо на улице. Обратно ехали — уже накрыт труп и рядом сотрудник полиции сидел», — рассказала подробности тюменка.

Комментарии от пресс-службы УМВД по Тюменской области ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что пропавшую на днях 75-летнюю женщину нашли мёртвой.

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#Елена Чебоксарова#Труп#Остановка#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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