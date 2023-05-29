«После увиденного трясло ещё долго»: на автобусной остановке в Тюмени обнаружили труп

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
По словам подписчика паблика, на месте происшествия находились родственники погибшей и сотрудники полиции.
«После увиденного трясло ещё долго, так как сам я человек впечатлительный. Интересно, что произошло, и приношу свои соболезнования», — написал местный житель.
В комментариях некоторые очевидцы сообщили, что это мог быть труп мужчины. Другие, напротив, уверены, что это была именно представительница женского пола — рыжая, с длинными волосами.
«Мимо проезжали, на остановке скорая стояла, девушку пытались откачать прямо на улице. Обратно ехали — уже накрыт труп и рядом сотрудник полиции сидел», — рассказала подробности тюменка.
Комментарии от пресс-службы УМВД по Тюменской области ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что пропавшую на днях 75-летнюю женщину нашли мёртвой.