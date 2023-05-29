На крупном заводе «СИБУРа» в Тобольске погиб рабочий

Стоит отметить, что это уже не первый смертельный случай в этом году. 30 марта «Наш город» отмечал, что на этом заводе погиб мужчина. Расследованием причин произошедшего занималась специальная комиссия предприятия. О её выводах пока ничего неизвестно.