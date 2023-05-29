На крупном заводе «СИБУРа» в Тобольске погиб рабочий

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
«Вызов поступил в 03:15, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 03:33, медики констатировали смерть» - сообщили «Нашему городу» в региональном депздраве.
Стоит отметить, что это уже не первый смертельный случай в этом году. 30 марта «Наш город» отмечал, что на этом заводе погиб мужчина. Расследованием причин произошедшего занималась специальная комиссия предприятия. О её выводах пока ничего неизвестно.