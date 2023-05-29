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На крупном заводе «СИБУРа» в Тобольске погиб рабочий

29 мая 2023, 12:25
Фото: 1MI

Мужчина скончался на крупном заводе «СИБУРа» в Тобольске

Сегодня ночью на заводе «СИБУРа» погиб рабочий. ЧП произошло на «ЗапСибНефтехиме», о причинах произошедшего пока ничего неизвестно.
«Вызов поступил в 03:15, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 03:33, медики констатировали смерть» - сообщили «Нашему городу» в региональном депздраве.

Стоит отметить, что это уже не первый смертельный случай в этом году. 30 марта «Наш город» отмечал, что на этом заводе погиб мужчина. Расследованием причин произошедшего занималась специальная комиссия предприятия. О её выводах пока ничего неизвестно. 

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Бизнес#Работа
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