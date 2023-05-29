Мужская сборная России заняла третье место в рейтинге Международной федерации хоккея

Канадская сборная стала лидером рейтинга после победы на чемпионате мира 2023 года, который проходил в Риге и Тампере. Команда Финляндии опустилась на второе место, в то время как российская и американская сборные удерживают третье и четвертое места соответственно, пишут Известия.