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Мужская сборная России заняла третье место в рейтинге Международной федерации хоккея

29 мая 2023, 10:00
Мужская сборная России заняла третье место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), согласно последнему обновлению, опубликованному на официальном сайте организации.

Канадская сборная стала лидером рейтинга после победы на чемпионате мира 2023 года, который проходил в Риге и Тампере. Команда Финляндии опустилась на второе место, в то время как российская и американская сборные удерживают третье и четвертое места соответственно, пишут Известия.

Канада, собравшая 4150 очков, стала новым лидером рейтинга IIHF. Команда Финляндии заняла второе место, имея 4080 очков. Мужская сборная России набрала 4050 очков, удерживая свою позицию на третьем месте. США сохранили четвертое место с 3940 очками.

Заметно переместилась в рейтинге сборная Германии, поднявшаяся с девятой на пятое место. Латвийская команда, завоевавшая бронзовые медали на последнем чемпионате мира, также продемонстрировала рост, перейдя с 11-й на 9-ю позицию.

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