“Манчестер Сити” получит рекордные £166 млн призовых за победу в АПЛ

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Эта сумма значительно превышает предыдущий рекорд и является выше, чем сумма, полученная «Манчестер Сити» в прошлом сезоне за победу в чемпионате, пишут Известия.
По информации Daily Mail, в состав данной суммы входит доля от местных и зарубежных телевизионных контрактов, а также вознаграждение за итоговую позицию команды в турнирной таблице. Кроме того, учитывается доля от коммерческой прибыли лиги и бонус за регулярное появление команды в прямом эфире на телевидении Великобритании.