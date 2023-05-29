“Манчестер Сити” получит рекордные £166 млн призовых за победу в АПЛ

По информации Daily Mail, в состав данной суммы входит доля от местных и зарубежных телевизионных контрактов, а также вознаграждение за итоговую позицию команды в турнирной таблице. Кроме того, учитывается доля от коммерческой прибыли лиги и бонус за регулярное появление команды в прямом эфире на телевидении Великобритании.