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Published Сегодня, 10:02

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“Манчестер Сити” получит рекордные £166 млн призовых за победу в АПЛ

29 мая 2023, 10:02
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» станет обладателем рекордной суммы призовых в размере £166 млн за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ), как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на свой источник.

Эта сумма значительно превышает предыдущий рекорд и является выше, чем сумма, полученная «Манчестер Сити» в прошлом сезоне за победу в чемпионате, пишут Известия.

По информации Daily Mail, в состав данной суммы входит доля от местных и зарубежных телевизионных контрактов, а также вознаграждение за итоговую позицию команды в турнирной таблице. Кроме того, учитывается доля от коммерческой прибыли лиги и бонус за регулярное появление команды в прямом эфире на телевидении Великобритании.

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