Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной. Фото

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Фото руководителя «Лиги безопасного интернета» и певицей появилось в Telegram-канале Инстасамки. Ранее Екатерина Мизулина требовала отменить концерты Дарьи Зотеевой по всей России.
На прошлой неделе «Наш город» отмечал, что у тюменской певицы Инстасамки налоговая разблокировала счета. Она погасила задолженность в размере около 650 тысяч рублей. В начале мая из-за этих проблем девушке пришлось улететь в Дубай, а в апреле отменили её концерт в Москве.