Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной. Фото

На прошлой неделе «Наш город» отмечал, что у тюменской певицы Инстасамки налоговая разблокировала счета. Она погасила задолженность в размере около 650 тысяч рублей. В начале мая из-за этих проблем девушке пришлось улететь в Дубай, а в апреле отменили её концерт в Москве.