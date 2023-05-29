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Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной. Фото

29 мая 2023, 14:56
Фото: Telegram-канал Инстасамки

Instasamka встретилась с Мизулиной. Фото

Уроженка Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева (Instasamka) встретилась с Екатериной Мизулиной. Формат их встречи пока неизвестен.

Фото руководителя «Лиги безопасного интернета» и певицей появилось в Telegram-канале Инстасамки. Ранее Екатерина Мизулина требовала отменить концерты Дарьи Зотеевой по всей России.

На прошлой неделе «Наш город» отмечал, что у тюменской певицы Инстасамки налоговая разблокировала счета. Она погасила задолженность в размере около 650 тысяч рублей. В начале мая из-за этих проблем девушке пришлось улететь в Дубай, а в апреле отменили её концерт в Москве.

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#Александр Мязин#Тюменцы#Общество#Песни#Политика#Концерты
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